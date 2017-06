Slovenci so se ekspresno pobrali po prvem porazu in po zmagi nad Turčijo že 'pakirajo' za zaključni turnir

Slovenci Japonsko zapuščajo z dvema zmagama in enim porazom proti domačinom. (Foto: Aljoša Kravanja)

Varovanci Slobodana Kovača, pri kateri je mesto v prvi postavi tokrat namesto Jana Kozamernika zasedel Danijel Koncilja, so nadaljevali tradicijo zmag proti turški reprezentanci, ki je na svetovni kakovostni lestvici pred njimi, a je kljub temu že dolgo časa jasno, da je Slovenija boljši tekmec od nje. To je na Japonskem še enkrat dokazala, čeprav tudi tokrat ni šlo brez nihanj v igri in rezultatu. Predvsem sprejem bi moral biti bolj zanesljiv, napak pa manj. V treh nizih so Slovenci, ki jim igra Turkov precej bolj ustreza kot igra azijskih reprezentanc, zapravili zanesljivo prednost in se morali reševati v končnici. V prvih dveh so se rešili, v tretjem ne. Zadnji niz, v katerem sta priložnost za igro dobila tudi Tonček Štern in Kozamernik, reči pa v svoje roke prevzel kapetan Tine Urnaut, pa je bil izenačen od začetka do konca, bolj zbrani pa so bili Slovenci, ki so tako zabeležili svojo peto zmago v ligi. Evropski podprvaki so tekmo začeli trdno odločeni, da popravijo slab vtis z obračunov proti Južni Koreji in Japonski. Nekoliko počasnejša igra Turkom bi jim morala ustrezati, to je dokazoval tudi rezultat na začetku. Z blokom, Dejana Vinčića in točko Klemna Čebulja so povedli z 8:5, nekaj trenutkov pozneje pa prednost še povečali. A blok Mitji Gaspariniju je vlil voljo tekmecu, ki je po novem bloku, tokrat Čebulju, izenačil na 15:15. Slovenci so nato še enkrat ušli na dve točki, prednost pa obdržali do konca niza, zadnji dve točki je s prvim tempom prispeval Koncilja.

Še bolj zanesljivo vodstvo je imela Slovenija v drugem nizu. Z dvema zaporednima blokoma, ki sta ju dosegla Urnaut in Čebulj, je vodila s 15:9, pozneje tudi z 18:12, toda nato so se v njene vrste spet prikradle napake, Turki so jo začele loviti. Približali so se na 21:23, toda Urnaut in Gasparini sta z uspešnima napadoma vendarle preprečila, da ni prišlo do izenačenja na 1:1. V tretjem nizu so Slovenci po asu Čebulja vodili z 18:13, prestop Gasparinija pa je napovedal vnovične težave. Z blokom Alenu Pajenku so se tekmeci približali na 19:20, nato pa dosegli dve zaporedni točki in prišli v vodstvo. Vseeno so bili Slovenci, pri katerih je v igro vstopil Alen Šket, tisti, ki so imeli prvo zaključno žogo, izkoristili niso niti druge, kar je tekmec znal kaznovati in osvojiti niz. Četrti niz je bil izenačen od začetka pa do končnice. Pri izidu 15:17 Slovencem ni dobro kazalo, vendar so se uspeli zbrati. Čebulj jih je popeljal v vodstvo z 20:19, s čudovitim varanjem je Vinčić postavil izid 21:20, v zadnjih točkah pa je zablestel Urnaut, dvakrat je bil uspešen v napadu, dvakrat pa v bloku, z njim je tudi zaključil srečanje.

Izid:

Slovenija - Turčija 3:1 (23, 22, -26, 21)