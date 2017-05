VIDEO: Slovenci v Stožicah do tretje zmage, tokrat so 'zmleli' še Portugalce

Slovenski odbojkarji so tudi tretjo tekmo dobili s 3:0 v nizih, (Foto: Aleš Oblak)

Obračun s Portugalci, ki so včeraj s 3:1 odpravili Izrael, je slovenska vrsta začela v enaki postavi kot na tekmi z Latvijo. Slobodan Kovač je v ogenj poslal Tineta Urnauta in Klemna Čebulja, Alena Pajenka in Jana Kozamernika, Dejana Vinčića in Mitjo Gasparinija ter Janija Kovačiča. Po dobrem začetku naših in vodstvu s 3:1 so Portugalci s servisi Sequeire prišli do preobrata (4:6) ter z enako razliko odšli na prvi tehnični odmor. Na 9. točki je bil izid poravnan, po dobrih servisih Kozamernika ter blokih Pajenka in Vinčića pa so zopet vodili Slovenci (12:9). Razlika je po napadih Gasparinija in Urnauta narasla na štiri točke (15:11). Gostje, ki so dobro napadali predvsem z zunanjih položajev, so se približali na 15:13, a je Čebulj z napadom in servisom, pri 19:15, Huga Silvo prisilil v odmor. Po njem so se Portugalci pobrali in stopili razliko na dve točki (23:21), a je Urnaut z napadom prispeval zaključno žogo, Gasparini pa napad za 25:21.

Po izenačenem začetku so po napadu Čebulja in bloku Kozamernika Slovenci v drugem nizu, pri 5:3, prvič ušli za dve točki, a jim prednosti ni uspelo povišati, za kar sta zaslužna predvsem prodorna Lourenco Martins in Sequeira. Z nekaj sreče na servisu Cveticanina in po napaki naših v napadu pa so z 11:9 povedli tekmeci. Cveticanin je dosegel še as, Kovač se je odločil za odmor, serijo točk Portugalcev pa je prekinil Urnaut. Naši odbojkarji so tekmece lovili in jih po bloku Vinčića na 16. točki tudi ujeli. Slovenci se pri tem niso zaustavili. Na servis Vinčića so prišli do vodstva z 20:17, pri čemer sta bila v napadih uspešna Urnaut in Gasparini, v bloku Pajenk. Na njegov začetni udarec je naša vrsta dosegla še štiri zaporedne točke, dve Gasparinija in dve Čebulja za zmago s 25:20.

Na začetku tretjega niza je Vinčić dvakrat prevaral portugalski blok, oba napada za vodstvo s 3:1 je zaključil Gasparini. Gostje so se tudi tokrat uspeli približati na le točko zaostanka (4:3), a se je nato razigral slovenski blok in poskrbel za večjo razliko (7:4). V nadaljevanju so naši odbojkarji nekoliko popustili, si privoščili slabšo igro v napadu in tekmecem odprli pot do izenačenja na 10:10. Enak scenarij se je ponovil tudi po vodstvu s 14:11, ki mu je sledilo izenačenje na 14:14, predvsem zaradi neizkoriščenih napadov. Borbena igra Vinčića v obrambi in zaključki Gasparinija so naše še enkrat več oddaljili (17:14), vendar so slabši sprejemi slovenske vrste Portugalce popeljali celo do vodstva z 19:17. V končnici je za točke v napadu skrbel Čebulj, z igro v obrambi se je izkazal Kovačič, prvo zaključno žogo je po atraktivni točki prispeval Pajenk. Po dobrem servisu Urnauta in tudi njegovem zaključku v napadu pa so se v našem taboru lahko veselili zmage s 27:25.



Izid:

Slovenija - Portugalska 3:0 (21, 20, 25)

Slovenija: Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Kök, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut, Čebulj.

Portugalska: Keller Gil, Guerreiro, Cveticanin, Ferreira M., Ferreira A., Casas, Da Silva Violas, Simoes, Martins P., Martins L., Sequeira V., Tavares Rodrigues.