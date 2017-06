Slovenci z zmago proti Fincem tudi praktično na zaključnem turnirju v Avstraliji

Slovenski strokovni štab se veseli uvrstitve na zaključni turnir. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenski selektor Slobodan Kovač je bil zaradi zdravstvenih težav nekaterih odbojkarjev in poškodbe prsta Jana Kozamernika primoran dodobra premešati udarno postavo. Srečanje proti Finski je začel s Tinetom Urnautom in Alenom Šketom na sprejemalskih in z Alenom Pajenkom in Danijelom Konciljo na blokerskih mestih, na podajo je poslal Gregorja Ropreta, na korekcijo Mitjo Gasparinija, vlogo prostega igralca pa je namenil Janiju Kovačiču. Na začetku prvega niza sta za točke slovenske vrste in vodstvo s 6:3 poskrbela Šket in Gasparini, Finci pa so tudi na račun dveh sodniških napak prišli do izenačenja na 7:7. Ropret je trikrat uspešno zaposlil Pajenka, Urnaut pa je dobro serviral in v nadaljevanju tudi napadal za najvišje vodstvo naše vrste s 17:12. Potem, ko Slovenci niso uspeli izkoristiti napadov, na drugi strani pa so tekmeci zelo dobro odigrali v obrambi, je moral Kovač pri 17:16 vzeti odmor, po katerem so se njegovi varovanci zopet zbrali (22:18) ter po dveh napakah Fincev v napadu in točki Šketa prvi niz dobili s 25:21. Drugi niz so z vodstvom s 3:1 bolje odprli finski odbojkarji, Tommi Siirila, ki je s servisom našim sprejemalcem povzročil kar nekaj težav, pa je svojo ekipo na prvi tehnični odmor popeljal s štirimi točkami naskoka. Na drugi strani je z enako mero vrnil Šket in naši vrsti omogočil protinapade za 7:8. Šket je z blokom tudi poravnal izid na 12. točki, nov blok za prvo vodstvo Slovenije v drugem nizu (13:12) je dodal Gasparini. V ospredju so Kovačevi ostali do rezultata 16:15, nato je za novo vodstvo Fincev dobro serviral Jan Helenius. A že takoj zatem je as za prednost Slovenije dosegel Ropret, Pajenk je napadel za 20:18. Prodorna sta bila tudi Šket in Gasprini, Urnaut pa je bil v napadu uspešen za prvo zaključno žogo (24:22). Drugo je z napadom izkoristil Šket.

Tine Urnaut (Foto: Aljoša Kravanja)

Začetek tretjega niza je z vodstvom z 2:1 pripadel tekmecem, Šket in Koncilja pa sta bila nato dvakrat uspešna v bloku za vodstvo s 3:2. Slovenski odbojkarji, kljub dobrim napadom Urnauta, v nadaljevanju niso uspeli povečati naskoka, po dobri igrali v obrambi Kovačiča in dveh protinapadih Koncilje pa je prednost le narasla (16:13). Česa več z asom sprva ni dopustil Sauli Sinkkonen, a je Štern nanizal kar tri točke zapored, dve s solo blokoma za 20:15. Finci so še prišli do znižanja na 20:22, potem pa sta bila v napadu uspešna Šket in Urnaut (24:21). Zmago so Sloveniji z napako pri začetnem udarcu poklonili kar tekmeci sami.

Slovenski odbojkarji so se s še sedmo zmago na osmih tekmah utrdili na vrhu lestvice druge skupine svetovne lige in si že pred obračunom s Portugalsko priigrali vozovnico v Avstralijo, kjer bo 24. in 25. junija potekal sklepni turnir najboljše četverice.



Izid:

Finska - Slovenija 0:3 (-21, -23, -22)