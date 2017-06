Slovenija s 4. mestom na ekipnem EP za las ostala brez preboja v prvo ligo

Žan Rudolf. (Foto: STA)

V moški štafeti so tekli Jure Grkman, Gregor Grahovac, Žan Rudolf in Luka Janežič; slednji je tako na EP dosegel kar tri zmage. Drugi so bili ženska štafeta na 4 X 400 m Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anja Benko in Anita Horvat, ki so tekle slovenski rekord (3:34,19), ter v skoku s palico Robert Renner (5,50 m). Slednji je neuspešno skakal na višini norme za svetovno prvenstvo avgusta v Pekingu, s 5,70 pa bi tudi izenačil svoj slovenski rekord. Tretji sta bili v metu kladiva Claudia Štravs (62,57 m) in na 200 m Zupinova (23,57), četrta Neja Filipič v skoku v daljino (4,33 m), peta pa Matija Kranjc v metu kopja (74,11) in Sonja Roman na 5000 m (16:51,80). Prvi dan so bili najboljši še Janežič na 400 m (45,47), Tina Šutej v skoku s palico (4,50 m) in Zupinova na 400 m ovire (56,80).

V prvo ligo, kjer je bila Slovenija zadnjič leta 2014, so vodila prva tri mesta. Pred nedeljskim nadaljevanjem so vodili Madžari (196 točk), druga je bila Slovaška (170,5), tretja Litva (157), četrta pa je Slovenija (146), vendar je bilo še nekaj izmed 12 ekip tesno za slovensko vrsto. Njen boj za prva tri mesta je bil tako drugi dan zelo težak in še šest disciplin pred koncem zadnjega dneva je Slovenija za tretjeuvrščeno Litvo zaostajala za 19,5 točke, kar je bilo videti praktično neulovljivo. Kljub temu je ob koncu, tudi po izjemnem nastopu štafet 4 X 400 m, Slovenija le za 2,5 točke (eno točko prinese zadnje mesto med 12 reprezentancami, 12 pa zmaga) zaostala za Litvo. Prva je bila Madžarska (372,5), druga Slovaška (306,5), tretja Litva (298,5), četrta Slovenija (296), peta pa že precej zadaj Latvija (258).

Izidi, ekipno (končni vrstni red):

1. Madžarska 372,5 točke

2. Slovaška 306,5

3. Litva 298,5

4. Slovenija 296

5. Latvija 258

6. Ciper 258

7. Hrvaška 253,5

8. Izrael 243

9. Avstrija 240,5

10. Srbija 238,5

11. Islandija 181,5

12. Moldavija 166,5

Posamično (drugi dan):

Moški

- 200 m:

1. Luka Janežič (Slo) 20,60 sekunde

2. Jan Volko (Slk) 20,61

3. Imri Persiado (Izr) 21,09

- 800 m:

1. Žan Rudolf (Slo) 1:47,87

2. Mickus Benediktas (Lit) 1:48,34

3. Matuš Talan (Slk) 1:48,42

- 3000 m:

1. Benjamin Kovacs (Mad) 8:07,25

2. Simas Bertasius (Lit) 8:07,27

3. Amine Khadiri (Cip) 8:10,98

...

8. Jan Kokalj (Slo) 8:17,77

- 110 m ovire:

1. Milan Trajković (Cip) 13,31

2. Baji Balazs (Mad) 13,39

3. Milan Ristić (Srb) 13,49

...

7. Filip Jakob Demšar (Slo) 14,34

- 3000 m zapreke:

1. Justinas Berzanskis (Lit) 8:53,29

2. Balazs Juhasz (Mad) 8:53,77

3. Edgars Sumskis (Lat) 8:54,66

...

12. Matjaž Pregrat (Slo) 10:39,06

- 4 X 400 m:

1. Slovenija 3:08,56 (Jure Grkman, Gregor Grahovac, Žan Rudolf, Luka Janežič)

2. Latvija 3:08,65

3. Hrvaška 3:09,27

- palica:

1. Ivan Horvat (Hrv) 5,70 metra

2. Robert Renner (Slo) 5,50

3. Nikandros Stylianou (Cip) 5,40

- troskok:

1. Tom Yaacobov (Izr) 16,38

2. Elvijs Misans (Lat) 16,27

3. Tomaš Veszelka (Slk) 15,79

...

10. Tine Šuligoj (Slo) 14,15

- disk:

1. Lukas Weibhaidinger (Avt) 65,66

2. Andrius Gudzius (Lit) 65,21

3. Apostolos Parallis (Cip) 63,49

...

7. Tadej Hribar (Slo) 56,31

- kopje:

1. Adrian Mardare (Mol) 83,93

2. Edis Matusevicius (Lit) 80,09

3. Norbert Rivasz Toth (Mad) 76,25

...

5. Matija Kranjc (Slo) 74,11

Ženske

- 200 m:

1. Eleni Artymata (Cip) 23,39 sekunde

2. Alexandra Bezekova (Slk) 23,52

3. Agata Zupin (Slo) 23,57

- 1500 m:

1. Amela Terzić (Srb) 4:15,93

2. Natalija Piliusina (Lit) 4:19,00

3. Viktoria Gyurkes (Mad) 4:19,10

...

8. Patricija Plazar (Slo) 4:31,78

- 5000 m:

1. Krisztina Papp (Mad) 16:17,99

2. Chemtai Lonah Karlima (Izr) 16:19,90

3. Matea Matošević (Hrv) 16:24,54

...

5. Sonja Roman (Slo) 16:51,80

- 100 m ovire:

1. Greta Kerekes (Mad) 13,17

2. Stephanie Bendrat (Avt) 13,20

3. Ivana Lončarek (Hrv) 13,38

...

7. Joni Tomičič Prezelj (Slo) 13.72

- 4 X 400 m:

1. Slovaška 3:34,05

2. Slovenija 3:34,19, slo. rekord (Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anja Benko, Anita Horvat)

3. Litva 3:35,69

- višina:

1. Maruša Černjul (Slo) 1,88 metra

2. Ekaterina Krasovskiy (Avt) 1,82

3. Barbara Szabo (Mad) 1,79

- daljina:

1. Jana Veldakova (Slk) 6,55

2. Nektaria Panagi (Cip) 6,40

3. Ivona Dadić (Avt) 6,33

4. Neja Filipič (Slo) 6,33

- krogla:

1. Anita Marton (Mad) 18,09

2. Dimitriana Surdu (Mol) 17,10

3. Austria Skujyte (Lit) 16,20

...

10. Veronika Domjan (Slo) 13,33

- kladivo:

1. Zalina Petrivskaja (Mol) 71,99

2. Teka Gyuratz (Mad) 70,09

3. Claudia Štravs (Slo) 62,57