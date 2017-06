Slovenija slavi: trio Kragelj-Terčelj-Novak na EP v Tacnu osvojil zgodovinsko zlato na ekipni tekmi

Kajakašice so Sloveniji priveslale zgodovinsko odličje na domači tekmi. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenske, ki so veslale še zadnje pred močnim nalivom, so z dvema kazenskima sekundama za 3,08 sekunde prehitele Španijo, tretja pa je bila Francija, ki je zaostala 6,79 sekunde. Medtem pa kajakaši Peter Kauzer, Martin Srebotnik in Žan Jakše ekipne tekme evropskega prvenstva niso končali po željah domačih navijačev. Po dotiku in izpuščenih vratcih ter posledično 52 kazenskih sekundah so na koncu osvojili osmo mesto. Zmagali so Čehi, ki so za 0,45 sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Poljaki, ki so zaostali 2,73 sekunde. Slovenci so na koncu imeli 52,49 sekunde zaostanka. Že pred tem so slovenske kanuistke Alja Kozorog, Nina Bizjak in Lea Novak osvojile osmo mesto med devetimi ekipami. Za zmagovalkami in branilkami naslova, Britankami, so zaostale 65 sekund. Srebro so osvojile Nemke s 6,08 sekunde zaostanka, bron pa Čehinje s 7,24 sekunde zamude. Pri kanuističnih dvojcih so slavili Francozi s 7,77 sekunde prednosti pred Poljaki in 11,79 sekunde pred Čehi. Slovenija v tej kategoriji ni imela svojih predstavnikov.