FOTO: Grenak uvod slovenske futsal reprezentance: Srbi z zadetkom v zadnji minuti iztržili remi

Slovenija je na uvodni tekmi svojega šestega, skupno pa 11. evropskega prvenstva igrala neodločeno. Na deseti tekmi proti Srbom, ki so na uvodnem obračunu prejšnjega EP Slovenijo ugnali s 5:1, pa je zbrala drugi neodločen izid ob dveh zmagah in šestih porazih. večino tekme so Slovenci vodili, Srbi, ki so igrali brez kaznovanih Marka Perića in Miodraga Aksentijevića, pa so izenačili v izdihljajih tekme.

Dobovičnik je v prvo postavo uvrstil vratarja Damirja Puškarja, Roka Mordeja, Kristjana Čujca, Igorja Osredkarja in Gašperja Vrhovca. Simbolično pa je tekmo odprl ambasador prvenstva Milenko Aćimović.

Ta postava je začela odločno, kmalu dvakrat sprožila proti srbskim vratom, že v četrti minuti pa je tudi povedla, ko je Alen Fetić z nizkim strelom z desne strani poskrbel za 1:0 ter svoj 39. gol v reprezentančnem dresu.

(Foto: Damjan Žibert)

V peti minuti so prvič na tekmi sprožili Srbi, a Damir Puškar ni imel veliko dela s poskusom Miloša Simića. Bolj se je moral potruditi po strelu Vladimirja Milosavca v sedmi minuti.

Slovenci so sicer več poskušali, a na drugi strani so tudi Srbi opozarjali nase, v 14. minuti je moral Puškar dobro posredovati po strelu Stefana Rakića, malce pred tem je Mladen Kocić, ki naj bi imel pred tekmo nekaj težav z želodcem, le za malce zgrešil cilj.

V 15. minuti pa so Slovenci podvojili prednost. Matej Fideršek je podal iz kota z desne strani na drugi strani pa je Gašper Vrhovec s skoraj desetih metrov z volejem matiral Nemanjo Momčilovića.

Tudi za Vrhovca je bil to 39. gol v reprezentančnem dresu. Malce zatem je srbski vratar odlično reagiral po strelu Mordeja, ki je bil z 39 zadetki doslej sam na tretjem mestu po številu golov za slovensko izbrano vrsto.

(Foto: Damjan Žibert)

Slabe tri minute pred koncem polčasa so Srbi znižali zaostanek, ko je Denis Totošković žogo slabo izbil oziroma ustavil, prišla je do Denisa Ramića, ki je zadel v zgornji levi kot slovenskih vrat. Po še nekaj nevarnih srbskih poskusih je na drugi strani lepo do strela prišel Čujec, a žogo poslal čez vrata.

V uvodu drugega polčasa sta bili ekipi precej enakovredni, pravih priložnosti pa kljub kar nekaj - po večini nenatančnim - strelom na obeh straneh ni bilo. V 31. minuti pa je prvič v drugem delu moral resneje reagirati Puškar, ko je Slobodan Rajčević močno sprožil od daleč.

V 33. minuti so zagrozili tudi Slovenci, natančneje Fideršek, ki se je lepo otresel svojega čuvaja in sprožil s slabih desetih metrov, a se je izkazal Momčilović.

Dve minuti zatem je Osredkar zapravil ugoden protinapad, ko sta stekla dva proti enemu s Fiderškom, malce pozneje pa je Fetić neoviran meril previsoko.

Na drugi strani je za nekaj zmede v kazenskem prostoru domačih poskrbel Simić, 28,8 sekunde pred koncem pa je izenačil Dragan Tomić, ki je žogo pred vrati preusmeril v mrežo po strelu Kocića.

(Foto: Damjan Žibert)

Strelec prvega zadetka za Slovenijo Fetić je po tekmi povedal: "Škoda, res škoda. Huje je to, kot pa da bi izgubil 0:5. Ampak nič še ni izgubljenega. Rad bi se zahvalil gledalcem, ki so prišli v res velikem številu in upam, da nas bodo spodbujali tudi na drugi tekmi. Domače Stožice, v naši državi, šlo je izjemno, vodili smo, na koncu pa ... ne vem, kaj bi rekel. Zdaj moramo počakati na tekmo Srbija - Italija. Ne glede na razplet vemo, da če bomo zmagali, gremo naprej."

Selektor slovenske izbrane vrste Andrej Dobovičnik prav tako ostaja pozitiven: "Glede nato, da je bilo kar nekaj neznank pred tem turnirjem, bi bil pred začetkom delno zadovoljen z 2:2. Zdaj pa nisem. Toda niti imamo še vedno v naših rokah. Upam, da se bomo spočili in drugo tekmo odigrali še na višji ravni. Računali smo, da bomo igrali podobno tekmo, kot smo jo. Bila je kar šahovska, ampak smo jo odigrali korektno. Srbija je predvsem v obrambi zelo močna, bali smo se njenih protinapadov. V obrambi je bila igra na visoki ravni v obeh ekipah, malo pa je manjkalo kreativnosti. Toda imeli smo priložnost za zmago, ta se nam je izmuznila. Naslednja se bo mogoče ponudila na tekmi z Italijo."

Slovenija - Srbija 2:2 (2:1)

Fetić 4., Vrhovec 14.; Ramić 17., Tomić 40.

Več sledi..