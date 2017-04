Slovenke brez težav ugnale prve nosilke Švedinje, tenisačice ambiciozno po poti do finala

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v prvem krogu skupinskega dela druge evroafriške skupine pokala Fed v Šiauliaiju v Litvi s 3:0 premagala Švedsko. Zmago slovenski teniški izbrani vrsti sta priigrali Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek v igri posameznic, med dvojicami pa sta bili uspešni tudi Kaja Juvan in Andreja Klepač. V prvem dvoboju je Jakupovičeva s 6:2, 4:6, 6:3 premagala Cornelio Lister, ki je na lestvici WTA 500 mest slabše uvrščena od nje. Za presenečenje pa je v drugem dvoboju prvopostavljenih igralk obeh ekip, glede na lestvico WTA z 10. aprila, poskrbela 19-letna Zidanškova. Debitantka na tekmah pokala Fed je po uri in 45 minutah s 6:3, 3:6 in 6:3 odpravila najvišje rangirano igralko turnirja v Litvi, Johanno Larsson, 53. z lestvice WTA. Za tretjo zmago slovenske izbrane vrste sta v igri dvojic poskrbeli Klepačeva in Juvanova, ki je, tako kot Zidanškova, debitantka v tem tekmovanju. Izkušena Klepačeva in mladinka Juvanova sta bili s 6:3 in 7:5 boljši od švedske dvojice Jacqueline Cabaj Awad in Kajsa Rinaldo Persson.





"Zadovoljen sem z današnjo zmago in tudi z igrami, ki so jih prikazala dekleta. Jakupovičeva je igrala dobro, le padec v uvodnem delu drugega niza moramo odpraviti. Podlaga je izjemno hitra in morebiten zaostanek dveh, treh iger je izjemno težko nadomestiti. Odlična je bila Zidanškova, ki je odigrala izjemno tekmo in to proti najboljši igralki na tem tekmovanju. Larssonovi je tudi sreča malce pomagala v drugem nizu, v nasprotnem bi Tamara zmago lahko slavila že prej. V tretjem nizu je pokazala svojo kakovost in brez težav opravila z nasprotnico. Ker smo zmago že imeli v žepu, je bilo Andreji in Kaji lažje igrati. Zmaga je bila zaslužena in obe si zaslužita čestitke. Danes smo premagali prve nosilke in nadaljujemo lahko ambiciozno, a pot do finala je še dolga," je zmago proti Švedski komentiral, kapetan slovenske reprezentance. Slovenija bo v četrtek v skupini A igrala proti Južnoafriški republiki, ki je danes z 0:3 izgubila proti Norveški.- Cornelia Liester 6:2, 4:6, 6:3;- Johanna Larsson 6:3, 3:6, 6:3;- Jacqueline Cabaj Awad/Kajsa Rinaldo Persson 6:3, 7:5