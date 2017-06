Slovenke in Slovenci s tremi zmagami četrta po prvem dnevu ekipnega EP

Luka Janežič (desno) je izvrstno formo potrdil tudi v "sveti deželi". (Foto: AP)

V prvo ligo, kjer je bila Slovenija zadnjič leta 2014, vodijo prva tri mesta. Pred nedeljskim nadaljevanjem vodijo Madžari (196 točk), druga je Slovaška (170,5), tretja Litva (157), četrta je Slovenija (146), peta Hrvaška (135), šesti pa med 12 reprezentancami Izrael (134,5). Slovenski boj za prva tri mesta bo tako drugi dan zelo težak. Luka Janežič, edini med Slovenci je v tej sezoni nastopil na diamantni ligi in je premagal številne najboljše svetovne in evropske tekače, je bil prvi tudi v Izraelu, za zmago pa se je moral kar potruditi. Tina Šutej je znova neuspešno končala na višini 4,55 m, kot že na nekaj zadnjih tekmah, ta višina pa je tudi norma za svetovno prvenstvo avgusta v Londonu. Šutejeva je sicer dosegla svoj najboljši skok sezone. Devetnajstletna Agata Zupin je v teku na 400 m ovire za skoraj sekundo izboljšala svoj osebni rekord (56,80 sekunde), za slabe štiri desetinke zaostala za slovenskim članskim rekordom ter le za sedem desetink zgrešila normo za člansko SP v Londonu (56,10) tudi na 400 m ovire; nastop v britanski prestolnici si je že izborila v teku na 200 m. Nekoliko presenetljivo je bila tretja povratnica po poškodbi Maruša Mišmaš na 3000 m (9:18,90), to mesto je zasedla tudi Martina Ratej v metu kopja (60,64 m), četrta sta bila Anita Horvat na 400 m (52,72) in Peter Hribaršek na 400 m ovire (51,71), peti pa Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,91), Nejc Pleško v metu kladiva (68,05) in moška štafeta 4 X 100 m. Zupinova je znova dokazala svoj razkošni tekaški talent, saj je v prihodu v ciljno ravnino zaostajala za Islandko Arno Stefanio Gudmundsdottir, nato pa jo v samem zaključku prehitela za dve desetinki. Zelo se je približala članskemu slovenskemu rekordu (56,63), ki ga je Meta Mačus dosegla 1. junija 2002 v Ljubljani in le za šest stotink zaostala za rekordom za starejše mladinke (56,74), ki ga je Marjana Lužar zabeležila 10. avgusta 1990 v Plovdivu, kjer je tedaj osvojila naslov svetovne mladinske podprvakinje.

"S trenerjem Damjanom Zlatnarjem sva imela za cilj, da na vse ovire pridem na pravi korak in to mi je uspelo. Zato je tudi čas boljši, kot sem ga imela doslej, precej boljši. V začetku ciljne ravnine sem bila kar precej zadaj, vendar sem na koncu prehitela tekmice in sem za sekundo izboljšala osebni rekord. To je precej nad pričakovanji. Želim si, da bi nastopala na nizkih ovirah tudi v nadaljevanju kariere in to je dobra popotnica za naprej," je pojasnila Zupinova. Janežič je znova potrdil normo za SP in za 13 stotink ugnal Latvijca Janisa Leitisa. "Zadovoljen sem z zmago in doseženim časom. Mogoče sem šel prvih 200 m malo prepočasi, najpomembneje je zmaga, da sem prinesel največ možnih točk reprezentanci. Latvijec me je presenetil in sem se moral na koncu zelo potruditi za zmago. Lahkega teka sicer nisem pričakoval, na koncu pa sem znova potrdil normo za SP. Bil pa je malo večji pritisk, kot sicer, ker je to ekipna tekma in so lahko, če si neuspešen, razočarani tudi drugi, sicer pa si le sam," je izjavil Janežič. Šutejeva je bila brez prave konkurence v skoku s palico in je morala skoraj dve uri čakati na svoj prvi skok, že po 4,35 m je ostala sama v konkurenci in se je le še borila za normo za SP, kar ji je vnovič spodletelo. Po svojem najboljšem izidu sezone je dobila malo dodatne samozavesti za naprej. Če ne bo 32 tekmovalk izpolnilo normo za SP, kar se je dogajalo na zadnjih velikih tekmah, bo odločalo, katera od ostalih bo višje na svetovni lestvici in bo potem potovala na SP, dokler ne bodo zapolnjena vsa mesta. Tako je po današnji lestvici skočila višje, kot je bila.

"Potem ko sem že zmagala, sem skakala na ostalih višinah tako, kot običajno. Res pa je, da sem čakala na svoj začetni skok kar dve uri. Sicer sem tega vajena na slovenskih tekmah, na mednarodnih pa tega običajno ni. Ker pa to ni najvišja liga, nimajo vse države dobrih tekmovalk v skoku s palico in so začeli na zelo nizkih višinah. Štiri ure in pol sem bila na stadionu v vročini, to je bilo kar težko in sem utrujena. Kljub temu sem reprezentanci prinesla vse točke. V prvih dveh skokih na 4,55 m sem bila skoraj uspešna, tretji je bilo malo slabši. Tudi skok na 4,50 m je bil zelo lep. Po svojem najboljšem izidu sezone sem dobila malo dodatne samozavesti za naprej. Če ne bo 32 tekmovalk izpolnilo normo za SP, kar se je dogajalo na zadnjih velikih tekmah, bo odločalo, ker od ostalih bo višje na lestvici in bo potem potovala na SP. Tako sem po današnji lestvici skočila višje, kot sem bila," je dejala Šutejeva.

Izidi:

Ekipno

1. Madžarska 196 točk

2. Slovaška 170,5

3. Litva 157

4. Slovenija 146

5. Hrvaška 135

6. Izrael 134,5

7. Latvija 131

8. Srbija 129

9. Ciper 122

10. Avstrija 118,5

11. Islandija 106,5

12. Moldavija 88

Posamično (moški)

- 100 m:

1. Jan Volko (Slk) 10,21 sekunde

2. Rytis Sakalauskas (Lit) 10,30

3. Zvonimir Ivasković (Hrv) 10,44

...

9. Luka Marolt (Slo) 10,67

- 400 m:

1. Luka Janežič (Slo) 45,47

2. Janis Leitis (Lat) 45,60

3. Donald Blair-Sanford (Izr) 45,76

- 1500 m:

1. Simas Bertasius (Lit) 3:44,59

2. Jožef Repčik (Slk) 3:44,77

3. Benjamin Kovacs (Mad) 3:44.81

...

9. Jan Petrač (Slo) 3:49,05

- 5000 m:

1. Amine Khadiri (Cip) 14:13,22

2. Istvan Szogi (Mad) 14:13,88

3. Peter Durec (Slk) 14:14,22

...

6. Jan Brešan (Slo) 14:25,08

- 400 m ovire:

1. Tibor Koroknai (Mad) 49,74

2. Janis Baltuss (Lat) 50,98

3. Dominik Hufnagl (Avt) 51,04

4. Peter Hribaršek (Slo) 51,71

- 4 X 100 m:

1. Madžarska 39,97

2. Izrael 40,18

3. Slovaška 40,35

...

5. Slovenija 40,67

- višina:

1. Peter Bakosi (Mad) 2,16 metra

2. Andrei Miticov (Mol) 2,13

3. Adrijus Glebauskas (Lit) 2,13

...

12. Axel Luxa (Slo) 1,85

- daljina:

1. Lazar Anić (Srb) 7,91

2. Istvan Virovecz (Mad) 7,70

3. Tomaš Veszelka (Slk) 7,67

...

8. Nino Celec (Slo) 7,21

- krogla:

1. Sarunas Banevicius (Lit) 19,29

2. Matuš Olej (Slk) 18,01

3. Matija Carek (Hrv) 17,96

4. Blaž Zupančič (Slo) 17,91

- kladivo:

1. Sergej Margjev (Mol) 73,37

2. Marcel Lomnicky (Slk) 73,26

3. Bence Halasz (Mad) 72,87

...

5. Nejc Pleško (Slo) 68,05

Ženske

- 100 m:

1. Viola Kleiser (Avt) 11,53 sekunde

2. Zorana Barjaktarović (Srb) 11,53

3. Alexandra Bežekova (Slk) 11,54

...

11. Tami Ščančar (Slo) 12,03

- 400 m:

1. Iveta Putalova (Slk) 52,45

2. Eleni Artymata (Cip) 52,48

3. Tamara Salaski (Srb) 52,55

4. Anita Horvat (Slo) 52,72

- 800 m:

1. Anita Hinriksdottir (Isl) 2:02,57

2. Bianka Keri (Mad) 2:03,22

3. Egle Balciunaite (Lit) 2:03,65

...

8. Jerneja Smonkar (Slo) 2:07,41

- 3000 m:

1. Amela Terzić (Srb) 9:15,85

2. Viktoria Gyurkes (Mad) 9:17,97

3. Maruša Mišmaš (Slo) 9:18,90

- 400 ovire:

1. Agata Zupin (Slo) 56,80

2. Arna Stefania Gudmundsdottir (Isl) 57,00

3. Daniela Ledecka (Slk) 59,06

- 3000 m zapreke:

1. Zita Kacser (Mad) 10:06:80

2. Adva Cohen (Izr) 10:12:95

3. Lora Ontl (Hrv) 10:39:37

...

10. Urška Arzenšek (Slo) 11:50:85

- 4 X 100 m:

1. Madžarska 44,81

2. Avstrija 45,16

3. Latvija 45,29

...

9. Slovenija 46,39

- palica:

1. Tina Šutej (Slo) 4,50 metra

2. Zsofia Sisko (Mad) 4,20

3. Hulda Thorsteinsdottir (Isl) 4,05

- troskok:

1. Hanna Minenko (Izr) 14,17

2. Dovile Dzindzaletaite (Lit) 13,97

3. Dana Veldakova (Slk) 13,66

...

9. Saša Babšek (Slo) 12,82

- disk:

1. Dragana Tomasević (Srb) 59,47

2. Anita Marton (Mad) 55,55

3. Zinaida Sendriute (Lit) 53,30

...

5. Veronika Domjan (Slo) 51,22

- kopje:

1. Sara Kolak (Hrv) 61,06

2. Asdis Hjalmsdottir (Isl) 60,67

3. Martina Ratej (Slo) 60,64