Slovenke na SP proti Franciji, Španiji, Romuniji, Angoli in Paragvaju

Uroš Bregar (Foto: Damjan Žibert)

V skupini B bodo igrale Norveška, Švedska, Češka, Madžarska, Argentina in Poljska, v skupini C Danska, Rusija, Brazilija, Črna Gora, Japonska in Tunizija, v skupini D pa Nizozemska, Nemčija, Srbija, Južna Koreja, Kitajska in Kamerun. SP bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Skupina A bo igrala v Trierju, skupina B v Bietigheim-Bissingenu, skupina C v Oldenburgu, skupina D pa v Leipzigu. Zaključni boji bodo v Magdeburgu, Hamburgu in Leipzigu. Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so se na SP prebile skozi dodatne kvalifikacije, ko so bile boljše od Hrvatic. Nazadnje so Slovenke na mundialu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.