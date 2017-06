Slovenke odčitale lekcijo tudi domačinkam

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so po Estoniji nadigrale tudi Portugalke, ki proti razigrani slovenski izbrani vrsti niso imele nikakršnih možnosti. Od uvodne točke dalje so bile naše odbojkarice razred zase in niso dovolile, da bi se gostiteljice turnirja na krilih svojih navijačev vrnile v igro. Končni izid 3:0 (18, 19, 22) dovolj zgovorno priča o razmerju moči na parketu v Viana do Castelu, kjer so si s tretjo zmago na turnirju Slovenke priigrale še eno priložnost za uvrstitev na Mundial.





Z zmago nad Portugalsko so se slovenske odbojkarice približale svojemu premiernemu nastopu na enem od velikih tekmovanj. (Foto: OZS)

V vrstah zmagovalk so tokrat izstopale Iza Mlakar (16), Sara Planinšec (9) in Lana Ščuka (8). Jutri bodo Slovenke odigrale še zadnjo tekmo s Finsko, ki ne bo imela tekmovalnega pomena. "Vsi smo zelo veseli, saj smo odigrali še eno dobro tekmo, že tretjo zapored, na kateri smo uspeli odigrati na visoki ravni in zbranost ohraniti skozi celotno srečanje. S to zmago smo si praktično že zagotovili nastop v tretjem krogu kvalifikacij, kar je bil naš cilj. A jutri je še ena tekma, ki jo moramo prav tako odigrati dobro," je bil po novi, že tretji zaporedni zmagi na Portugalskem razumljivo zadovoljen slovenski selektor Alessandro Chiappini.