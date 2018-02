Slovenke s porazom proti sosedam začele z nastopi v pokalu Fed

Kaja Juvan je tokrat morala priznati premič Lei Bosković. (Foto: Facebook)

V prvem dvoboju je Kaja Juvan morala priznati premoč Lei Bosković, ki je slavila s 6:2, 4:6 in 6:2. Zatem je Tamara Zidanšek s 6:3 in 6:1 premagala Teno Lukas. V igri dvojic sta Slovenijo zastopali Zidanškova in Nina Potočnik, ki sta z 1:6 in 3:6 izgubili proti Dariji Jurak in Teni Lukas. Kaja Juvan se je soočila z leto dni starejšo Leo Bošković, ki je bila lani med 20-imi najboljšimi mladinkami na svetu. Prvi dvoboj v karieri obeh igralk je bolje začela Hrvatica, ki je kar trikrat odvzela servis Juvanovi in prvi niz dobila s 6:2. Tudi v drugem je bolje kazalo Boškovićevi, a je pri prednosti s 4:2 Kaja Juvan stisnila zobe, dobila štiri zaporedne igre in drugi niz za izenačenje. V tretjem odločilnem nizu je Boškovićeva odločno napadla in imela izjemen izkoristek začetnega udarca, tudi drugega, skupno pa je ponovno trikrat odvzela servis Juvanovi. V skupnem številu osvojenih točk je bila Hrvatica boljša s 93:78.

V drugem dvoboju posameznic je prva slovenska igralka Tamara Zidanšek (178. na lestvici WTA) zelo hitro stvari postavila na svoje mesto. V obračunu proti Teni Lukas (320.), ki je sicer zadela štiri ase, je bil pritisk Slovenke na njen drugi servis prevelik. Hrvatica je imel slab izkoristek začetnega udarca (prvi 61-odstoten, drugi 21-odsoten), med tem ko je Zidanškova izkoristila šest priložnosti za brejk in skupaj osvojila 17 točk več. V igri dvojic sta nastopili Tamara Zidanšek in Nina Potočnik, a se žal nista resneje vključili za morebitno presenečenje. Pri hrvaški dvojici je prevladovala Daria Jurak, 53. igralka na svetu med dvojicami. Hrvaška dvojica je petkrat uspela odvzeti servis Slovenkama, Slovenkam je to uspelo le enkrat.

Po porazu je kapetan Andrej Kraševec povzel današnji obračun: "Kaja si je žal v prvem nizu malce poškodovala gleženj, ki jo je oviral v nadaljevanju dvoboja. Tamara je odigrala vrhunsko in nasprotnici ni pustila nobenih možnosti za zmago. V dvojicah pa sta bili Hrvatici enostavno boljši. Tamara in Nina sta imeli nekaj priložnosti v drugem nizu, ki jih žal nista izkoristili. Zagotovo pa se pozna, da je Daria Jurak 53. na lestvici WTA dvojic."

Švedska je danes v prvem krogu z 2:1 premagala Madžarsko. V Talinu nastopa štirinajst reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Zmagovalke skupin se bodo potegovale za dve mesti v kvalifikacijah za drugo svetovno skupino, zadnjeuvrščene bodo igrale za obstanek v prvi evroafriški skupini, ostale pa bodo še eno leto članice prve evfroafriške skupine.