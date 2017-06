Slovenke so si pokorile tudi Finke in kvalifikacijski turnir zaključile z zmago s 3:0

Slovenke so na poti do zmage proti Finski, ki je na turnirju le enkrat zmagala, nekaj težav imele le v tretjem nizu. V prvih dveh nizih tekme, ki ni odločala o ničemer, so vodile od začetka do konca, v drugem so se jim Finke nekajkrat nevarno približale, a v končnici niso imele možnosti. V tretjem pa so Skandinavke vodile ves čas, imele tudi dve zaključni žogi, a so ju Slovenke ubranile, s štirimi zaporednimi točkami pa prišle do nove zanesljive zmage. Varovanke italijanskega selektorja Alessandra Chiappinija so tekmice nadigrale predvsem zaradi učinkovite igre v napadu, v katerem sta bili v prvem nizu razpoloženi Iza Mlakar in Saša Planinšec, v nadaljevanju pa sta se jima pri zbiranju točk pridružili še Anita Sobočan in Tina Grudina. Na koncu je Mlakarjeva dosegla 20, Planinševa in Sobočan 11, Grudina 9, Lana Ščuka 8, Eva Mori in Nika Blagne pa 2 točki. Slovenke so odličen kvalifikacijski turnir, na katerem so izpolnile cilj in zaostale le za Nemkami, končale z novo zanesljivo zmago. Na poti do nje so proti Finski, ki je na turnirju le enkrat zmagala, nekaj težav imele le v tretjem nizu. V prvih dveh nizih tekme, ki ni odločala o ničemer, so vodile od začetka do konca, v drugem so se jim Finke nekajkrat nevarno približale, a v končnici niso imele možnosti. V tretjem pa so severnjakinje vodile ves čas, imele tudi dve zaključni žogi, a so ju Slovenke ubranile, s štirimi zaporednimi točkami pa prišle do nove zanesljive zmage.

Slovenske odbojkarice so se izkazale na turnirju na Portugalskem. (Foto: OZS)

Slovenska reprezentantka Sara Hutinski, ki tokrat zaradi poškodbe rame ni nastopila na turnirju za SP na Portugalskem, bo kariero nadaljevala v Italiji. Dolgoletna blokerka Nove KBM Branika je podpisala pogodbo z A1 ligašem Lardinijem, ki ga bo v naslednji sezoni vodil Alessandro Beltrami, še letos trener Calcita. Šestindvajsetletna in 188 centimetrov visoka odbojkarica se je v tujino podala v sezoni 2013/14, ko je igrala za češki Prostejov. Že naslednjo sezono se je preselila v Francijo, kjer je eno leto igrala za Venelles, dve pa za Cannes. "Sara je izkušena igralka, kompleten centralni bloker. Je tudi odlična napadalka, od nje veliko pričakujemo," je zadovoljen s svojo prvo okrepitvijo Beltrami.

Varovanke italijanskega selektorja Chiappinija so večino tekme odigrale v najboljši postavi, občasno pa so v igro s klopi vstopile Nika Blagne, Sara Najdič in Katja Mihalinec, so z učinkovitim napadom hitro pokazale, da bo padel še en tekmec. Mlakarjeva in Planinščeva sta bili najbolj zaslužni, da je njuna ekipa v prvem nizu hitro prišla do visoke prednosti, povedle so s 13:5, pozneje je razlika narasla tudi že na +12 (21:9), tako da kljub nekoliko manj zbrani igri Slovenk v končnici dvoma, kdo bo niz dobil, ni bilo. Tako kot v prvem so Slovenke tudi v drugem hitro povedle. Mlakarjevi in Planinščevi sta si pri zbiranju točk pridružili Sobočanova in Grudina, posledica je bilo vodstvo s 7:1, šest točk prednosti je obstalo vse do izida 14:8. Nato pa so se Finke začele približevati, dvakrat prišle le na točko zaostanka, a po izidu 22:21 so Slovenke osvojile tri zaporedne točke in izid je bil 2:0. Tretji niz so Finke vendarle odigrale nekoliko bolje. Na začetku so povedle s 4:1, nato še nekajkrat vodile s tremi točkami prednosti, nazadnje s 23:20. Toda borbene in zbrane Slovenke jim niso privoščile niti častnega niza, ko je bilo najbolj potrebno, so bile na pravi ravni, tako da se je tekma končala po treh nizih.

"Zelo smo veseli zmage. Dva niza smo igrali zelo dobro, v tretjem nizu pa nam je manjkalo agresivnosti in tudi pristop ni bil pravi," je razplet zadnje tekme ocenil selektor Chiappini. "Finke niso slaba ekipa, imajo zelo dober začetni udarec, zato nisem želel, da igramo točko po točko in sem dekletom rekel, naj poizkušajo priti do serije. V končnici smo zaostajali že z 21:24, ampak z dobrimi servisi in z blokom smo prišli do zmage. To je za dekleta in samozavest zelo pomembno. Za nami je težek turnir, saj so vse ekipe prišle dobro pripravljene. Igrala se je odbojka na visoki ravni. Zaključiti turnir s štirimi zmagam s 3:0 je zares dobro in zelo sem zadovoljen z igro ekipo in z vsako posameznico. Moramo biti ponosni na to, kar smo naredili, ampak prostora za napredek je še veliko. Treba bo veliko delati. To je šele začetek skupne poti in ni bilo slabo. Nam je pa žal, ker prve tekme nismo odigrali tako kot znamo. A je kot je, zdaj je na vrsti čas, da malo proslavimo ta uspeh."

Kapetanka Slovenije Morijeva dodaja: "Prva dva niza sta nam dobro uspela, se je pa videlo, da Finke ne igrajo na svoji ravni in da se bodo prebudile. Že v drugem setu so začele igrati bolje, v tretjem nizu pa smo se morale zares boriti. Bile smo že v izgubljenem položaju, a tudi to je kakovost naše ekipe. Da se nam uspe pobrati in se rešiti iz tega položaja. Naš cilj je izpolnjen, želele smo si drugega mesta. Še vseeno mislim, da če tekma proti Nemčiji ne bi bila prva v nizu, sem prepričana, da bi nam lahko uspelo še kaj več. V dodatnih kvalifikacijah nas čakajo same kakovostne ekipe, tudi udeleženke lanskih olimpijskih iger. A me se bomo borile in se hkrati tudi uigravale za domače svetovno prvenstvo do 23 let."

Izid:

Slovenija ‒ Finska 3:0 (16, 21, 24)

Slovenija: Mori 2, Pahor, Mihevc, Mlakar 20, Blagne 2, Mihalinec, Najdič, Ščuka 8, Pintar, Zatković, Planinšec 11, Mazej, Sobočan 11, Grudina 9.

Finska: Paananen 2, Kosonen 7, Kokkonen 2, Alanko 4, Koljonen, Pihlajamäki 5, Karhu 7, Korhonen 13, Heikkiniemi, Laakkonen, Öhman 5, Mäntilä, Piesanen, Bjärregard-Madsen.