Slovenska MMA scena je v vzponu, vse z enim namenom: 'Pomagati slovenskim borcem do uspeha izven naših meja'

Ljubljana, natančneje Hala Tivoli, bo 26. februarja prizorišče dogodka poimenovanega Oaza Fight Night. Slovenska organizacija CFC, ki organizira borbe po pravilih MMA (mešane borilne veščine), bo tako organizirala že tretji tovrstni dogodek. Vse z enim namenom :"organizacija CFC temelji na slovenskih borcih na eni strani in tujcih na drugi. Javnosti želimo dokazati, da je naš šport v Sloveniji zelo prepoznaven, želimo pa še, da bi bili prepoznavni slovenski borci. Borbe se bodo odvijale v vseh kategorijah," nam za uvod zaupa Rudolf Pavlin.

Osrednja borba večera bo sicer pripadla talentiranemu slovenskemu borcu Urošu Jurišiću, ki se bo v Hali Tivoli pomeril z izkušenim in izjemno prepoznavnim Vasom Bakočevićem. Psihopat, ko je tudi znan v svetu borilnih veščin Bakočević se lahko pohvali z izjemno bogato kariero, v kateri je opravil že več kot 40 profesionalnih borb. "Jurišič proti 'Psihopatu' bo prestižna in glava borba večera. Jurišič je slovenskim ljubiteljem MMA znan kot udeleženec resničnostnega šova The Ultimate Fighter, ki je povezan z najmočnejšo organizacijo mešanih borilnih veščin UFC. Zmagovalec omenjenega šova namreč dobi pogodbo z organizacijo UFC, kar pa v svetu MMA ni majhna stvar, saj je to najbolj prepoznavna organizacija na svetu in prava odskočna deska za najbolj talentirane borce. Psihota pa pozna celotna Evropa, boril se je vseh najmočnejših organizacijah Evrope. Njegov rezultat pove vse, saj ima več kot 40 borb," še dodal Pavlin. Rudolf je bil ves čas prisoten tudi pri pripravah Jurišiča, ki so ga v zadnjih letih pestile težave s poškodbami. "Pripravljen je fenomenalno, dozorel je psihično, fizično in tehnično. Pripravljen je zelo dobro," še o štiriindvajsetletniku dodal Pavlin. Organizatorji so se za dogodek Oaza Fight Night zelo potrudili, saj je bilo od oktobra naprej vloženega veliko truda. Častni gost bo Dejan Zavec, ki bo tudi otvoril dogodek. Da organizacija CFC dobiva vse večjo veljavo tudi v Evropi in svetu govori tudi podatek, da so organizatorji uspeli pripeljati oglednega sodnika, ki sodi v organizaciji UFC. Borbe večera bo namreč sodil Grant Waterman.