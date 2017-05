Slovenske odbojkarice do zmage nad Hrvaticami

Slovenska vrsta bo v letošnji sezoni nastopala precej pomlajena, hrvaški selektor Miroslav Aksentijević pa v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ne računa na štiri najboljše odbojkarice, Mio Jerkov, Majo Poljak, Bernardo Čutuk in Ivano Miloš. Slovenski selektor Alessandro Chiappini je srečanje začel z Anito Sobočan in Lano Ščuko na sprejemalskih mestih, z blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudino, s podajalko Evo Mori, korektorico Izo Mlakar ter prosto igralko Majo Pahor. Slovenke so tekmo začele zelo dobro. Z dobro igro v bloku in obrambi ter tudi v protinapadih so povedle s 4:1 in 7:3, po nizu napak Hrvatic pa vodile že s 13:7. V nadaljevanju so gostiteljice slabše sprejemale in bile posledično manj prodorne v napadih. Tekmice so izid znižale na 13:17, a kot vsakokrat, ko so se Hrvatice približale, je Saša Planinšec z blokom poskrbela, da se je razlika v korist naše vrste zopet povečala. Dobro je sprejemala Lana Ščuka, Anita Sobočan je bila uspešna v napadu, Morijeva je nasprotnice onemogočala z dobrimi začetnimi udarci. Slovenke so niz dobile prepričljivo, s 25:14. V drugem setu naše odbojkarice niso bile več tako uspešne v napadih, privoščile so si tudi napake ter Hrvaticam omogočile vodstvo z 9:2. Potem, ko so gostje vodile z 11:5, so Slovenke strnile svoje vrste, po dveh zaporednih asih Planinščeve prišle do rezultata 8:11. Zatem sta bili nezaustavljivi Karla Klarić in Samanta Fabris (12:18). Na servis Ščuke ter prek napadov Grudine, Sobočanove in Mlakarjeve so naše igralke začele loviti tekmice ter z asom Planinščeve prišle do izenačenja na 21. točki.





Slovenske odbojkarice čakajo kvalifikacije za nastop na SP. (Foto: CEV)

Po napaki Fabrisove so prvič tudi vodile (21:20), nato pa v napeti končnici, pri 25:24 in 29:28, niso izkoristile dveh zaključnih žog ter zmago s 34:32 prepustile nasprotnicam. Uvod tretjega niza, ki ga je Chiappini začel z enako postavo kot že prva dva, menjal pa ni niti Aksentijević, je pripadel Slovenkam, ki so dobro igrale v obrambi, v kateri se je izkazala Pahorjeva ter s protinapadi Grudine, Ščuke in Sobočanove prišle do vodstva z 10:5. Razliko petih točk so ohranjale tudi v nadaljevanju (17:12). Potem, ko so Hrvatice prek Fabrisove in Lee Cvetnić prišle do izenačenja na 20:20 sta se razigrali Planinščeva v bloku in Mlakarjeva v napadu ter naši vrsti prinesli zmago s 25:21. V četrtem nizu so priložnost dobile Nika Blagne, Ela Pintar in Sara Najdič ter dobro, z vodstvom s 5:2 in 8:4 odprle niz, nato pa slabše igrale v napadu in imele nekaj težav pri sprejemu. Sledilo je izenačenje na 9:9 in v nadaljevanju tudi vodstvo Hrvatic s 13:11. Sledil je preobrat na servis Pintarjeve, ko pa so se gostje približale še enkrat, na 16:14, pa je Najdičeva razigrala Mlakarjevo in Grudino. Po izenačenju na 20:20 v napeti končnici pa so bili bolj zbrane Chiappinijeve varovanke, ki so se veselile zmage s 27:25.