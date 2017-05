Slovenske odbojkarice izgubile uvodno tekmo kvalifikacij

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v 1. krogu kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo izgubila s favorizirano reprezentantco Nemčije s 0:3 (-18, -20, -22). V drugem krogu bodo slovenske odbojkarice v četrtek igrale s Francijo.

Danes bosta v Vaina do Castelo na sporedu še dve tekmi, pomerili se bosta Portugalska in Francija, ter Finska in Estonija.