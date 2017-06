Slovenske odbojkarice z zmago proti Franciji ostajajo v igri za dodatne kvalifikacije

Predlani so slovenske odbojkarice v dveh tekmah dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na EP 2015 premagale Francozinje in se prvič uvrstile med najboljše evropske ekipe, svojo premoč nad njimi pa so potrdile tudi v portugalskem Viana do Castelu, saj so bile boljše v vseh elementih igre. Z zmago je Slovenija ostala v boju za najmanj drugo mesto v skupini F, s tem pa tudi za uvrstitev v dodatne kvalifikacije.

"Igrali smo popolnoma drugače kot včeraj. Dekleta so bile veliko bolj sproščene in so pokazale, česa so sposobna. Zelo dobro smo servirali in bili prodorni tudi v napadu. Zelo dobro smo igrali v igri za menjavo, hkrati pa smo uspešno zaustavljali napade tekmic. Mislim, da smo se z današnjo igro približali temu, k čemur smo težili skozi celotne priprave. Pomembno je, da smo zmagali s 3:0 in da ostajamo v igri za napredovanje. Zdaj pa je že čas, da se posvetimo naslednji tekmi," je po tekmi razlagal selektor Slovenije, Italijan Alessandro Chiappini.

Izid:

Slovenija - Francija 3:0 (17, 15, 16)