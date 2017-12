Romunke šele v končnici strle odpor odličnih Slovenk

Slovenske rokometašice so prijetno presenetile na uvodni tekmi skupinskega dela na svetovnem prvenstvu. V Trierju so za gol premagale favorizirane Francozinje (24:23) in so na dobri poti, da se uvrstijo v osmino finala. V 'slovenski' skupini A so še reprezentance Angole, Paragvaja, Španije in Romunije.

V 2. krogu so se varovanke selektorja Uroša Bregarja pomerile z Romunkami in bile boljše od tekmic in vodile večji del prvega polčasa. Romunke so Slovenke ujele šele v zaključku polčasa, prvič so izenačile v 29. minuti (13:13), pa tudi ob polčasu je bil izid izenačen (14:14), Romunke so izenačile šest sekund pred koncem polčasa. Slovenske rokometašice so izgubile kar devet žog, prva strelka je bila Ana Gros z osmimi goli. V nadaljevanju se razmerje moči ni spremenilo, varovanke Uroša Bregarja so še naprej močno dihale za ovratnik favoriziranim Romunkam, ki so šele po izključitvi Line Krhlikar slabi dve minuti pred koncem dvoboja strle odpor naših rokometašic.





Izjemna Velenjčanka Ana Gros je tudi proti Romuniji prikazala odlično predstavo, a je bilo tokrat to premalo za končni uspeh. (Foto: AP)

Na koncu so se Cristina Neagu in druščina veselile težko prigarane zmage z 31:28. Po prostem dnevu bo naslednji nasprotnik Slovenije izbrana vrsta Angole.

Svetovno prvenstvo za rokometašice, skupina A, 2. krog, izid:

Slovenija - Romunija 28:31 (14:14)