Oslabljene slovenske rokometašice so se dostojno upirale Dankam

Močno pomlajena in zdesetkana slovenska reprezentanca je pričakovano izgubila uvodno kvalifikacijsko tekmo za nastop na evropskem prvenstvu v Franciji 2018. Trikratne olimpijske (1996, 2000 in 2004) in evropske (1994, 1996 in 2002) ter svetovne prvakinje (1997) so bile v predmestju danske prestolnice pretrd oreh za izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja. Njegove varovanke, ki so se danes dostojno upirale favoriziranim Dankam, v nedeljo čaka zelo pomembna in morda odločilna kvalifikacijska tekma za drugo mesto v skupini, ko bodo v celjskem Zlatorogu gostile Čehinje, ki so danes premagale islandske rokometašice s 30:23 (15:11).

Slovenske rokometašice so porazno odprle tekmo v Farumu. Danska vratarka Sandra Toft Galsgaard jim je v uvodnih desetih minutah dobesedno parala živce, zaustavila je številne slovenske strele iz lepih položajev, med drugim je Ani Gros in Tjaši Stanko ubranila tudi kazenska strela s sedmih metrov. Slovenke so že v deveti minuti zaostajale za štiri gole (1:5), spremembo na bolje ni prinesla niti Bregarjeva minuta odmora, v 13. minuti se je namreč zaostanek povečal na sedem golov (2:9).

A slovenske rokometašice niso vrgle puške v koruzo. V napadu so se končno znebile strahu pred imenitno dansko vratarko in zelo dobro izkoristile tri dvominutna obdobja igralke več na igrišču, hkrati pa z dokaj globoko obrambo povsem onemogočile domačo napadalno igro. V 24. minuti so se gostiteljicam približale na tri gole zaostanka (8:11), dve minuti kasneje pa zgolj na enega (10:11), tako da je bila tekma ponovno povsem odprta.

Danke so v drugem polčasu zaigrale na vso moč in aktivirale svoje najmočnejša orožja. Slovenske rokometašice so jim uvodoma kljubovale, nato pa vse težje držale stik z višjimi in telesno močnejšimi Skandinavkami. V 42. minuti so jim znova ušle za šest golov (14:20), po Bregarjevi minuti odmora pa so vzpostavile ravnotežje na igrišču. V sami končnici tekme so znova popustile in v 56. minuti zaostale 19:27, na koncu pa izgubile za šest golov (22:28). V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko s šestimi zadetki, medtem ko je Ana Gros prispevala pet golov.

Slovenski selektorUroš Bregar. (Foto: Miro Majcen)

Izid:

Danska - Slovenija 28:22 (12:11)