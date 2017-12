Slovenke senzacionalno pokorile aktualne olimpijske podprvakinje

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na današnji uvodni tekmi svetovnega prvenstva v nemškem Trierju premagala Francijo s 24:23 (13:10).

Slovenske rokometašice so priredile prvovrstno presenečenje in na svoji uvodni tekmi na letošnjem sklepnem turnirju v Trierju na kolena položile favorizirane Francozinje. Slovenske rokometašice so v prvem polčasu prikazale naravnost popolno predstavo, prav vse so do potankosti izpolnjevale svoje naloge v obrambi in napadu. Po uvodnem zaostanku 0:1 so naredile delni izid 6:0, ob tem pa več kot devet minut sploh niso prejele gola. Francozinje, ki so jih pred slabim tednom dni v Parizu visoko premagale s 26:18, so bile presenečene nad poletno igro slovenskih rokometašic, ki so si na krilih Ane Gros in Neli Irman - prva je v prvem polčasu dosegla pet, druga pa štiri gole - v 23. minuti priigrale kar šest zadetkov prednosti (11:5). Slovenke so v sami končnici malenkostno popustile, kar so Francozinje izkoristile in do odhoda na veliki odmor prepolovile visok zaostanek (13:10).

Začetek drugega polčasa je minil v obojestransko raztrgani igri, Slovenke pa so takoj na svoji koži občutile pritisk francoskih rokometašic, ki niso izbirale sredstev za dosego svojega cilja. Po enajstih minutah igre so jih Francozinje ujele in izenačile na 17:17, a Slovenke v končnici tekme niso popustile.

V naslednjih desetih minutah so znova zaigrale naravnost fantastično. Vratarka Amra Pandžić je dobesedno zaklenila svoja vrata (med drugim je ubranila tudi tri sedemmetrovke), v napadu pa so se "vroči" Grosovi pridružile tudi njene soigralke, predvsem to velja za Tjašo Stanko, ter z izjemno kolektivno predstavo Francozinjam v 46. minuti znova ušle na štiri gole (22:18), v končnici pa odbile francoski napad.

Izbranke slovitega francoskega selektorja Olivierja Krumbholza so se v 57. minuti približale na gol zaostanka (23:24), v izjemno napeti končnici pa so Slovenke strnile svoje vrste in že v zgodnjem delu turnirja priredile eno največjih presenečenj na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji.

V slovenski izbrani vrsti je bila strelko najbolj učinkovita Grosova z devetimi goli, po štiri sta jih dosegli Tjaša Stanko in Neli Irman, medtem ko je vratarka Amra Pandžić zbrala 15 obramb.

Slovenski selektor Uroš Bregar ni skrival navdušenja: "Na Francijo smo se od vseh tekmic pripravljali najdlje, izkoristili pripravljalni turnir v Parizu, ki nam je prišel zelo prav in njeno igro zelo dobro analizirali. Danes nas je krasil velik ekipni duh, vseh 60 minut smo bili na vrhunski ravni, Amra Pandžić je odlično branila in zato si je ekipa zaslužila ta velik uspeh. V kolikor se bomo držali sistema, garali tako v obrambi, kot v napadu, se bomo še veselili. Ponosen sem na ta dekleta."

Slovenke so po današnji zmagi nad aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami naredile velik korak k preboju v osmino finala. Za dosego primarnega cilja morajo osvojiti vsaj četrto mesto v skupini A, v nasprotnem primeru jih čakajo tekme v predsedniškem pokalu za razvrstitve od 13. do 24. mesta.

Slovenija - Francija 24:23 (13:10).

Slovenija: Pandžić, Vojnović, Ferfolja, Rudman, Gros 9 (2), Žabjek, Stanko 4, Abina, Zulić 1, Irman 4, Koren 3, Vučko, Vrček 2, Krhlikar, Beganović, Amon 1.

Francija: Leynaud, Darleux, Dancette, Ayglon 1, Pineau 1 (1), Landre 4, Zaadi 2 (1), Houette 1, Niakate, Dembele 3, Flippes 1, Kanor 3, Edwige, Nze Minko 2, Niombla 4, Lacrabere 1.