Slovenske teniške igralke se vračajo v prvo skupino

Dalila Jakupović, 134. igralka sveta, je s 6:1 in 7:6 (5) premagala Claudine Schaul, Tamara Zidanšek, 142. igralka sveta, pa je bila s 4:6, 7:5 in 6:2 boljša od Eleonore Molinaro. Slovenkam je delo nekoliko olajšalo dejstvo, da v ekipi Luksemburga ni nastopila 67. igralka sveta Mandy Minella, ki se je poškodovala, a sta tudi Schaulova in Molinarova zaigrali dobro, tako da sta se morali slovenski igralki pošteno potruditi za zmago. Ker je bil dvoboj odločen, tekme dvojic ni bilo. "Celoten turnir je bil težak in napredovanje je bilo vse prej kot lahko. Danes smo bili proti Luksemburgu favoriti, a so dekleta morala dati vse od sebe. Veseli smo, ker bomo nastopili na višji ravni pokala Fed. Vsi smo dihali eden za drugega in vzpostavili smo res dobro vzdušje," je dejal Andrej Kraševec, kapetan slovenske ženske reprezentance.





Andreja Klepač (Foto: Reuters)

"Vesela sem, da sem zmagala. Ko je bilo najbolj treba, sem odigrala dobro. Imele smo se odlično, ves čas smo bile sproščene, kar se je videlo tudi na igrišču. Vsako tekmo smo vzele posebej, vsak dan je bil nov dan, na koncu se je vse odlično izšlo," se je napredovanja veselila 19-letna Zidanškova, pet let starejša Jakupovićeva pa jo je dopolnila: "Ni bilo preprosto. Res smo se spodbujale in dale smo vse od sebe, zato sem še toliko bolj zadovoljna. Uživale smo, se družile in za nami je resnično pozitiven teden." Napredovanja v prvo evroafriško skupino pokala Fed sta se veselili tudi najbolj izkušena igralka slovenske reprezentance, 31-letna Andreja Klepač ter petnajst let mlajša Kaja Juvan. "Zelo zadovoljna sem z napredovanjem. Kot ekipa smo dobro oddelale in že po igrah posameznic smo se lahko veselile napredovanja, tako da nama z Juvanovo sploh bi bilo treba igrati. V ekipi je izjemno vzdušje in res se dobro razumemo," je dejala Klepačeva.



"Danes nisem igrala, a sem najbolj navijala. Vsi smo pustili glasilke in močno držali pesti. Dalila in Tamara sta naredili velik posel. Vsako tekmo je bilo treba vzeti posebej in resnično uvrstitve igralk na lestvici WTA ne pomenijo veliko. Kdor se je hitreje navadil na trdo in hitro podlago, ta je bil bližje zmagi," pa so bile besede mlade Juvanove.