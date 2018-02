Slovenskemu teniškemu igralcu so se razblinile sanje: Šesti igralec sveta prekrižal načrte Bedenetu

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izgubil današnji finalni dvoboj turnirja ATP v Buenos Airesu z nagradnim skladom 568.190 dolarjev. V argentinski prestolnici je bil od 28-letnega Ljubljančana boljši prvopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, ki je po uri in 30 minutah zmagal s 6:2 in 6:4.

Aljaž Bedene (Foto: AP)

Bedene navkljub porazu zadovoljen zapušča Buenos Aires, saj bo na lestvici ATP napredoval na 43. mesto in za dve mesti izboljšal doslej svojo najvišjo uvrstitev iz novembra 2015. Ob tem bo izenačil najvišjo uvrstitev med slovenskimi igralci, ki jo je julija 2013 postavil Grega Žemlja.

Bedene je v uvodnem krogu turnirja v Buenos Airesu izločil Čeha Jirija Veselyja s 6:0 in 6:3, v drugem tretjega nosilca Španca Alberta Ramosa Vinolasa s 3:6, 7:5 in 6:1, v četrtfinalu domačina Diega Schwartzmana, 24. igralca sveta, s 6:4 in 6:4, v polfinalu pa še enega Argentinca Federica Delbonisa s 6:4, 2:6 in 6:1.

Štiri leta mlajši Thiem je v argentinski prestolnici dosegel svojo drugo turnirsko zmago, skupno pa deveto. Pred tem je dvakrat slavil tudi v Nici ter po enkrat v Rio de Janeiru, Stuttgartu, Gstaadu, Acapulcu in Umagu.

Thiem je za zmago na teniškem stadionu Guillermo Vilas prejel 97.470, Bedene pa za preboj v finale 51.355 ameriških dolarjev.

Izid finala Buenos Aires, ATP (568.190 dolarjev):



Dominic Thiem (Avt/1) - Aljaž Bedene (Slo) 6:2, 6:4.