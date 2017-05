Slovenski futsal žaluje. V 35. letu je umrl nekdanji slovenski reprezentančni vratar Darko Tokić, ki je v dresu Slovenije zbral 45 nastopov. Z Litijani je bil kar sedemkrat državni prvak. V zadnjih letih je bil aktiven sodnik in trener. V Futsal clubu Litija je uspešno vodil selekciji do 15 in do 19 let.