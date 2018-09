Slovenski kanuisti srebrni v ekipni tekmi SP v Rio de Janeiru

Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah osvojili srebrno kolajno v ekipni tekmi. Zmagali so Slovaki, ki so Slovence prehiteli za 0,28 sekunde, bronasti so bili Britanci, ki so zaostali 0,4 sekunde. Vse tri ekipe so imele po dve kazenski sekundi.

Benjamin Savšek.

BENJAMIN SAVŠEK

- rojen: 24. marec 1987

- prebivališče: Ljubljana

- poklic: elektrotehnik telekomunikacij, zaposlen v športni enoti policije

- hobiji: deskanje, tek, izleti z družino

- klub: KKK Tacen

- trener: Jože Vidmar dosežki na SP:

1. C-1 slalom, Pau (2017)

2. 3xC-1 slalom, Rio de Janiero (2018)

2. C-1 slalom, London (2015)

2. C-1 slalom, Deep Creek (2014)

3. C-1 slalom, Praga (2013)

3. 3xC-1 slalom, London (2015)

4. 3xC-1 slalom, Seu d'Urgell (2009)

5. 3xC-1 slalom, Tacen (2010)

5. 3xC-1 slalom, Pau (2017)

7. C-1 slalom, Tacen (2010) ANŽE BERČIČ

Rojen: 25. november 1990

Prebivališče: Gameljne, Ljubljana

Poklic: študent fakultete za šport

Hobiji: deskanje na snegu, tek na smučeh, plezanje

Klub: KKK Tacen

Trener: Miha Terdič SP:

2. 3xC-1 slalom, Rio de Janiero (2018)

5. 3xC-1 slalom, Pau (2017) LUKA BOŽIČ

- rojen: 9. januar 1991

- prebivališče: Modrej

- klub: KK Soške elektrarne

- hobiji: smučanje, tek, fitnes, gledanje televizijskih serij

- poklic: študent ekonomije

- trener: Dejan Testen SP:

1. C-2 slalom, Deep Creek (2014)

1. C-2 spust, sprint, Solkan (2013)

1. C-2 spust, Sort (2010)

1. C-2 sprint, Sort (2010)

2. 3xC-1 slalom, Rio de Janiero (2018)

2. 3xC-2, spust, sprint, Solkan (2013)

3. C-2 slalom, Seu d'Urgell (2009)

3. 3xC-1 slalom, London (2015)

4. C-2 slalom, London (2015)

5. C-2 slalom, Bratislava (2011)

5. 3xC-1 slalom, Pau (2017)