Slovenski odbojkarji se bodo pomerili s sedmo reprezentanco sveta

"Nedeljska tekma bo dober test za nekatere igralce, ki v nadaljevanju verjetno ne bodo dobivali toliko priložnosti za igro. Pričakujem, da bom videl, na kakšni ravni smo trenutno in kako dobro lahko igramo. Iranske odbojkarje zelo dobro poznam, a to v tem trenutku niti ni pomembno. V celoti se bom posvetil naši igri, svojim igralcem in svoji ekipi, za katero verjamem, da je izredno kakovostna," je pred nedeljsko tekmo dejal Kovač, ki bo prvič uradno vodil slovensko reprezentanco, ki se je danes iz Kranjske Gore preselila v Ljubljano.

"Moram reči, da je ta tekma prišla kar malce hitro, se pa bo na njej že pokazalo, koliko nam še manjka do prave forme. Res je, da smo šele na začetku priprav, da smo vsi še nekoliko okorni, a nam bo tekma prišla zelo prav za uigravanje in da selektor vidi, na koga lahko najbolj računa. Mislim, da bo to odlična priložnost, da še popravimo tisto, kar najbolj manjka naši igri," je o pričakovanjih obračunom z Iranci dejal Alen Šket, ki se je slovenski izbrani vrsti pridružil na začetku tedna skupaj s selektorjem Kovačem, Dejanom Vinčičem in Alenom Pajenkom.

"Vsekakor je dobrodošlo in tudi zaslužili smo si, da končno začnemo igrati težke tekme, da bomo lahko pokazali, česa smo sposobni. Veseli smo, da Iran prihaja k nam, da si želi igrati proti nam. Glede na to, da naša ekipa še vedno ni popolna, bomo vseeno skušali prikazati največ, narediti to, kar si je trener zamislil in od tam naprej našo igro le še stopnjevati," se tekme z iranskimi odbojkarji, ki jih vodil nekdanji trener ACH Volleyja Igor Kolaković, veseli Pajenk.