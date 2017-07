Slovenski odbojkarji so ostali brez nastopa med elito svetovne lige

(Foto: Aljoša Kravanja)

Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), Metod Ropret in pravni zastopnik OZS sta se v petek, 14. julija 2017, v Lozani udeležila sestanka pri predsedniku Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), Aryju Graci, na katerem so jima bila predstavljena dejstva glede prihodnjega formata reprezentančnih tekmovanj.

Kot resnična so se izkazala namigovanja, da se svetovna liga FIVB World League ukinja in jo nadomešča novo, komercialno tekmovanje. V slednjem bo nastopalo 16 reprezentanc, med katerimi zaenkrat ni slovenske reprezentance. Gre za tekmovanje, ki temelji predvsem na komercialnih komponentah, ki jih opredeljuje velikost trga in ne športni rezultati, so zapisali v sporočilu iz OZS.

Delegacija OZS je, tako načinu ustanovitve novega tekmovanja, kakor tudi njegovemu sistemu, izrazila svoje nasprotovanje. V naslednjih dneh bo OZS posredovala FIVB svoja pravna in poslovna stališča, ki bodo osnova za nadaljnje pogovore. OZS bo za zaščito svojih interesov v skrajnem primeru vložila tožbo proti FIVB pred Mednarodnim športnim razsodiščem (CAS) v Lozani.

Slovenski odbojkarji pod vodstvom selektorja Slobodana Kovaća so si v športnem boju na igrišču zagotovili nastop med odbojkarsko elito. Skozi nastope v drugem razredu svetovne lige so se prebili do prvega mesta in tudi zmagali na zaključnem turnirju v Avstraliji, ko so premagali reprezentance Nizozemske, Avstralije in Japonske.