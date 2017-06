Slovenski odbojkarji z zmago proti Egiptu že uvrščeni na zaključni turnir v Avstraliji

Slovenci se veselijo uvrstitve na zaključni turnir v Avstraliji. (Foto: Aljoša Kravanja)

Nastop v Avstraliji, natančneje v Golden Coastu, bi slovenski reprezentantci lahko preprečila le teorija. Pred Češko, ki je trenutno na petem mestu - Avstralija je tretja, a ima kot gostitelj zaključni turnir že zagotovljen, ima Slovenija šest točk prednosti in zaenkrat boljši količnik, ki bi ga lahko pokvarili le še izjemno slabi predstavi proti Finski in Portugalski.

Dvoboj v Kairu je bil močno podoben prejšnjim nastopom obeh reprezentanc. Egipčani niso zmagovali, a mučili tekmece, Slovenci, ki so tokrat igrali s Sašom Štalekarjem na drugem mestu blokerja, priložnost za igro pa je dobro izkoristil tudi Alen Šket, so bili rezultatsko uspešnejši, a pri zmagah niso blesteli. Tako kot v številnih prejšnjih obračunih so v nizih zapravljali lepo prednost, reševati so se morali v končnicah. Tokrat v vseh nizih uspešno.

Izid:

Slovenija – Egipt 3:0 (23, 37, 23)