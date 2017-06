Slovenski rokometaši bodo skupinski del EP igrali v Zagrebu

Slovenija, ki se je enajstič uvrstila na zaključni turnir stare celine, bo igrala v skupini C, Evropska rokometna zveza pa jo je uvrstila v četrti boben. To pomeni, da se v prvem delu tekmovanja ne more pomeriti z Madžarsko, Avstrijo in Islandijo, prav tako ne s Hrvaško in Norveško. Gostiteljica turnirja, ki bo na sporedu med 12. in 28. januarjem prihodnje leto v Zagrebu, Splitu, Poreču in Varaždinu, bo skupinski del igrala v Splitu, Norveška pa v Poreču.

Slovenski rokometaši bodo uvodni del evropskega prvenstva igrali v Zagrebu. (Foto: Miro Majcen)

V prvem bobnu so Nemčija, Španija, Hrvaška (skupina A) in Francija, v drugem Danska, Belorusija, Švedska in Makedonija, v tretjem Norveška (skupina B), Srbija, Črna gora in Češka, v četrtem pa Madžarska (skupina D), Slovenija (skupina C), Avstrija in Islandija.