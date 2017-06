Slovenski rokometaši dodobra napolnili črnogorsko mrežo, četa Veselina Vujovića v okrnjeni zasedbi do visoke zmage

V začetku leta so se Slovenci veselili bronaste medalje na svetovnem prvenstvu. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Škofji Loki premagala Črno goro s 38:24 (19:14).Slovenski rokometaši v okviru priprav na nadaljevanje kvalifikacijskih tekem za evropsko prvenstvo na Hrvaškem 2018 v Škofji Loki zanesljivo premagali Črnogorce. Zdesetkana slovenska izbrana vrsta - na bližnjih kvalifikacijskih tekmah s Švico in Portugalsko bodo iz različnih razlogov manjkali Vid Kavtičnik, Darko Cingesar, Vid Poteko, Dean Bombač, Nik Henigman, Primož Prošt, Staš Skube in Miha Žvižej, tako da je Veselin Vujović "pod zastavo" poklical nekatere reprezentančno povsem neizkušene rokometaše, kot so Saša Barišić Jaman, Nejc Cehte, Klemen Ferlin, Patrik Leban, Gregor Potočnik, Matic Verdinek in Igor Žabič, izkušena Jure Dolenec in Marko Bezjak pa se bosta zaradi klubskih obveznosti v Franciji in Nemčiji reprezentančnim soigralcem pridružila v soboto - je bila le v prvih desetih minutah v podrejenem položaju.

Po uvodnem zaostanku 1:4 je v nadaljevanju zaigrala veliko bolje in v 12. minuti tekmo postavila v začetno izhodišče (8:8), v nadaljevanju pa povsem zasenčila Črnogorce. Predvsem udarno je zaigrala v obdobju med 15. in 25. minuto, ko sploh ni prejela zadetka, v napadu pa dodobra napolnila tekmečevo mrežo in povedla s 17:10. Vujović je v prvem polčasu veliko menjal, v obrambi pa veliko pozornost namenil obrambi 5-1 (na "špici" je bil Borut Mačkovšek). V drugem polčasu se razmerje moči ni spremenilo, slovenski rokometaši so bili vselej za korak pred Črnogorci in nekajkrat s svojimi atraktivnimi potezami navdušili okoli 700 gledalcev v dvorani Poden. V 44. minuti so si priigrali deset golov prednosti (30:20) in razrešili vse dvome o zmagi, največ pa so vodili za 14 golov (37:23, 38:24). V slovenski reprezentanci sta bila strelsko najbolj učinkovita Gašper Marguč s sedmimi in Tilen Kodrin s petimi goli. "V naši ekipi imamo veliko poškodovanih igralcev, novinci pa so dobro opravili svoje naloge. Zadovoljen sem z odnosom mojih varovancev do same tekme, dodobra smo pretekli Črnogorce in jih tudi zasluženo visoko premagali. V obrambi smo veliko igrali različico 5-1, kar je bila del priprav za bližnjo tekmo s Švico," je po tekmi povedal strateg Vujović.

Izid:

Slovenija - Črna gora 38:24 (19:14)

Slovenija: Skok, Ferlin, Blagotinšek 3, Verdinek 1 (1), Marguč 7 (2), Janc 4, Potočnik 2, Miklavčič 2, Kodrin 5, Gaber 3, Grebenc 2, Zarabec 2 (2), Žabič, Mačkovšek 2, Mlakar 2, Leban 3 (1).

Črna gora: Mijatović, Mijušković, Campar 1, Simović, Perišić 2, Popović, Andjelić, Marković, Radović 1, Vujović 7 (2), Grbović 1, Lipovina 4, Vukičević 2, Božović 5, Lasica 1, Radojević.