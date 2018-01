Slovenski rokometaši po Iranu ugnali še Srbijo

Podjetni medved v gozdu odpre trgovino. Pride zajec in vpraša, če prodaja jagode. Medved pravi, da nimajo jagod. Vendar se zajček ne da in pride v trgovino vsak dan z istim vprašanjem.

Po tednu dni medved ponori in reče: ''Zajec, če me še enkrat vprašaš, ali imam jagode, te bom z žeblji pribil na steno!''

Pride zajček naslednji dan spet v trgovino in vpraša medveda: ''Hej, medo, imaš žeblje?''

Medved: ''Nimam!''

Zajec: ''Aha, ali imaš mogoče potem vsaj jagode?!?''