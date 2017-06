Slovenski rokometaši tudi v drugo prepričljivo boljši od Črnogorcev

Slovenija je v Šmartnem pri Litiji odigrala drugo pripravljalno tekmo s Črno goro, po četrtkovi prepričljivi zmagi v Škofji Loki z 38:24 pa je danes slavila s 33:24. Za slovenske rokometaše sta bili tekmi s Črnogorci generalki pred odločilnima tekmama za nastop na evropskem prvenstvu, ki bosta v začetku prihodnjega leta na Hrvaškem. Slovenija se bo 14. junija v Schaffhausnu pomerila s Švicarji, tri dni kasneje pa v Kopru še s Portugalci. Slovenija je po štirih odigranih tekmah v skupinskem delu kvalifikacij na tretjem mestu. Za vodilno Nemčijo, ki si je že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, zaostaja za pet, za drugouvrščeno Portugalsko pa za dve točki. Na evropsko prvenstvo se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti iz skupine 5. Slovenija bo na bližnjih tekmah nastopila močno zdesetkana, saj bodo manjkali Vid Kavtičnik, Darko Cingesar, Vid Poteko, Dean Bombač, Nik Henigman, Primož Prošt, Staš Skube in Miha Žvižej, za tekmi s Švico in Portugalsko pa kandidirajo Klemen Ferlin, Saša Barišić Jaman, Nejc Cehte, Patrik Leban, Gregor Potočnik, Matic Verdinek in Igor Žabič. Slovenija je za razliko od četrtkovega dvoboja na Gorenjskem obračun v osrednji Sloveniji začela zelo prepričljivo in si hitro priigrala štiri gole prednosti (5:1). V nadaljevanju se ji je občasno tudi malce zalomilo, a vodstva nikoli ni izpustila iz rok. Najslabše obdobje je imela sredi prvega polčasa, ko se ji je Črna gora močno približala (9:8), a nato je domača izbrana vrsta znova dvignila raven svoje igre in gostujoči reprezentanci nekajkrat ušla na štiri gole prednosti.

Blaž Janc (Foto: Damjan Žibert)

Selektor Veselin Vujović je dokaj enakovredno porazdelil minutažo med svojimi izbranci, od 16 igralcev pa v prvem polčasu priložnosti za dokazovanje niso dobili Urh Kastelic, Blaž Janc, Tilen Kodrin, Jan Grebenc in Patrik Leban. V nadaljevanju so tudi oni stopili na igrišče, skupaj s soigralci pa so si v 38. minuti prvič na tekmi priigrali pet golov prednosti (21:16). V zadnjih dvajsetih minutah so bili za razred boljši od Črnogorcev, najvišjo prednost pa so si priigrali v 52. minuti (30:20).

V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Nejc Cehte in Saša Barišić Jaman, oba sta dosegla po pet golov.

Slovenski rokometaši se bodo do torkovega odhoda v Švico pripravljali v Zrečah, v soboto pa se jim bosta pridružila tudi Marko Bezjak in Jure Dolenec.



Izid:

Slovenija - Črna gora 33:24 (15:12)