Slovenci na EP z Nemci, Makedonci in Črnogorci

Po žrebu v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu so znani tekmeci slovenske moške rokometne reprezentance v prvem delu evropskega prvenstva, ki bo med 12. in 28. januarjem prihodnje leto na Hrvaškem. Slovenija se bo v skupinskem delu v Zagrebu pomerila z Nemčijo, Makedonijo in Črno goro. V skupini A v Splitu bodo igrali Hrvaška, Švedska, Srbija in Islandija, v skupini B v Poreču Francija, Belorusija, Norveška in Avstrija, v skupini C v Zagrebu Nemčija, Makedonija, Črna gora in Slovenija, v skupini D v Varaždinu pa Španija, Danska, Češka in Madžarska. Na žrebu je aktivno sodeloval tudi slovenski reprezentant Gašper Marguč, ki je izvlekel tekmece iz prvega kakovostnega bobna, poleg Celjana pa so to vlogo imeli še Norvežan Kristian Saveras, Madžar Gergely Harsany in Hrvat Igor Vori. "Na letošnjem turnirju v Franciji smo dosegli velik uspeh in osvojili svojo prvo kolajno na svetovnem prvenstvu, a evropsko prvenstvo na Hrvaškem je novo tekmovanje in na njem ne želimo razočarati svojih privržencev, ki se bodo zagotovo v velikem številu udeležili naših tekem," je dejal Marguč, sicer igralec madžarskega velikana iz Veszprema. Slovenija bo prvo tekmo v zagrebški Areni, ki bo tudi gostila vse najbolj pomembne tekme na zaključnem turnirju, igrala 13. januarja, ko se bo pomerila z Makedonijo.





Dva dni kasneje jo čaka obračun z Nemčijo, 17. januarja pa še s Črno goro. V drugi del tekmovanja se bodo iz vseh štirih skupin uvrstile po tri najboljše reprezentance, Slovenija pa se bo v primeru napredovanja iz Zagreba preselila v Varaždin, kjer jo nato čakajo tekme z najboljšimi tremi izbranimi vrstami iz zelo zahtevne skupine D, kjer nastopajo Španija, Danska, Madžarska in Češka.

Slovenija na dosedanjih tekmah na velikih tekmovanjih še ni premagala Nemčije, ki bo na Hrvaškem branila prvo mesto z zaključnega turnirja na Poljskem 2016. Z njo se je pomerila tudi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2018, obe tekmi je izgubila: v Ljubljani s 23:32, v Halleju pa z 20:25. Slovenski rokometaši so Makedonce nazadnje zanesljivo premagali na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji, ko so v Metzu slavili z 29:22, Črnogorce pa na nedavnih pripravljalnih tekmah v Škofji Loki z 38:24 in v Šmartnem pri Litiji s 33:24.

Slovenija je doslej desetkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Najboljša je bila na domačem sklepnem turnirju 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2010 deseto, v Španiji 1996 in v Avstriji 2010 11., na Švedskem 2002 12. ter na Poljskem 2016 14. mesto.