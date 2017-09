Slovenski spustaši srebrni na SP

Nejc Žnidarčič

V konkurenci kanuistov so Simeon Hočevar, Blaž Cof in Luka Žganjar zasedli tretje mesto (+5,44). Na enaki progi, kot so pred tem tekmovali slalomisti, so v spustu brez vratc najhitrejši čas postavili Francozi (53,50), drugo mesto je pripadlo Čehom (+0,07). Mednarodna kajakaška zveza se je odločila, da po več letih prvenstvi slalomistov in spustašev znova združi. Program bo natrpan vse do konca tekmovanja, jutri tako sledijo slalomske kvalifikacije kanuističnih dvojcev, kanuistk in kajakašev ter kvalifikacije spustašev za kajakašice, kajakaše, kanuiste in kanuistke.

V četrtek bodo na vrsti kvalifikacije za kajakaše in kanuiste ter za spustaše - kanuistične dvojce za moške in ženske. Najbolj zanimiva bosta petek in sobota, ko sledijo polfinali in finali, prvenstvo pa se bo zaključilo v nedeljo s kajakaškim štirikrosom.