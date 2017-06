Slovo jamajške strele od domačega mitinga: 'Lepo je, da sem na svoji stezi premagal vse tekmovalce

Usain Bolt se je z zmago poslovil od domače publike v Kingstonu. (Foto: AP)

V teku, ki so ga poimenovali Pozdrav legendi, sta pred 30.000 gledalci drugo in tretje mesto prav tako zasedla domačina, Javaughn Minzie je zabeležil čas 10,15, Nickel Ashamaede pa 10,18, najboljši tujec je bil na četrtem mestu Ramon Gittens iz Barbadosa. To ni bil edini tek na 100 metrov na mitingu, v drugem je bil s časom 9,97 najhitrejši še en Jamajčan Yohan Blake, z dosežkom 10,00 je drugo mesto zasedel Južnoafričan Akani Simbine.

"Rezultat ni bil v prvem planu, lepo pa je, da sem se na svoji stezi premagal vse tekmovalce. Kot sem že nekajkrat rekel, bo moja zadnja sezona namenjena slovesu od navijačev, želim se jim zahvaliti za vse. Rezultati me toliko ne zanimajo, zagotovo svetovnega rekorda ne bom več napadal. Želim pa si, da bi dobro nastopil na svetovnem prvenstvu v Londonu, a se moram zanj dobro pripraviti. Zaenkrat sem daleč od želene forme, moj start je zelo slab," je dejal Usain Bolt, ki je po tekmi odtekel zmagovalni krog, nato se ustavil pred startnim blokom številka 5, ga poljubil in se še zadnjič v Kingstonu postavil v svojo zmagoslavno pozo. "Ne vem, če sem bil, kdaj pred startom tako živčen kot danes. Vzdušje je bilo fenomenalno, nimam besed, kako bi se zahvalil navijačem. Vsekakor sem se spomnil tudi svoje prve tekme tukaj. Takrat si nisem mislil, da bom postal to, kar sem danes. Moj edini cilj takrat je bil, da postanem olimpijski prvak na 200 metrov," je še dodal devetkratni olimpijski prvak.

Na mitingu je najboljši rezultat sezone v teku na 200 metrov postavil Južnoafričan Wayde Van Niekerk, pri njegovem dosežku so se ure ustavile pri 19 sekundah in 84 stotinkah. Američanka Allyson Felix je s časom 50,52 zmagala na 400 metrov, Britanec Mo Farah je bil nepremagljiv na 3000 metrov (7:41,20), Kenijec David Rudisha pa na 800 metrov (1:44,85).