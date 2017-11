VIDEO: Sock na uvodni tekmi v Londonu nudil dostojen upor Federerju, ki ga je zmedla Američanova zadnjica

Federer je zaključni turnir sezone začel z zmago proti Socku. (Foto: AP)

Igralci so v Londonu razdeljeni v dve skupini in vsak bo odigral najmanj tri dvoboje. V skupini Pete Sampras nastopajo Avstrijec Dominic Thiem, Bolgar Grigor Dimitrov, Belgijec David Goffin in Španec Rafael Nadal, v skupini Boris Becker pa Roger Federer, Jack Sock ter Hrvat Marin Čilić in Nemec Alexander Zverev, ki se bosta pomerila v današnjem drugem dvoboju ob 21. uri.

Ob odsotnosti številnih poškodovanih igralcev - Andy Murray, Novak Đoković, Stan Wawrinka, Juan Martin del Potro, in ob dejstvu, da prvi igralec sveta Rafael Nadal ni povsem zdrav in pripravljen za športne napore, je Federer prvi favorit turnirja; 19-kratni zmagovalec grand slam turnirjev se poteguje za sedmi naslov na zaključnih turnirjih.

Izid:

Roger Federer (Švi) - Jack Sock (ZDA) 6:4, 7:6 (4)

V eni izmed točk je Sock Federerju pri mreži nastavil zadnjico, ta pa je presenečen nad potezo Američana zgrešil enostaven udarec in ga poslal v mrežo. Več v spodnjem vdelanem videu.