Sonja Roman zmagala v Valencii

Slovenska atletinja Sonja Roman je zmagala v teku na 10 km v Valenciji. (Foto: Damjan Žibert)





"To je bil eden mojih boljših tekov na 10 km. Polovico proge sem tekla na četrtem mestu, potem pa počasi stopnjevala ritem. Zadnje tri kilometre smo se vodilne tri ves čas menjale v vodstvu in sem se morala res potruditi, da nisem popustila. V zadnjih 500 m pa se mi je uspelo otresti tekmic. Zelo so mi koristili zaključki še iz časov, ko sem tekla na 1500 m. Mogoče bom v tem letu nastopila še 3. decembra v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih (ZAE) na polmaratonu in na silvestrskem teku v avstrijskem Peuerbachu," je po zmagi v Valenciji sporočila Sonja Roman.