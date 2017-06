Španija slavi teniško 'La Decimo': Nadal v finalu odpihnil Wawrinko in brez izgubljenega niza osvojil Roland Garros

Rafael Nadal je na rdečem pesku Rolanda Garrosa lovil svoj deseti naslov. To mu je tudi uspelo, saj nasprotnik, Švicar Stan Wawrinka, ki je bil v finalu Pariza drugič, ni nudil dostojnega odpora. S to zmago bo Španec na najnovejši ponedeljkovi jakostni lestvici ATP napredoval na drugo mesto, Wawrinka bo tretji, še naprej bo v vodstvu Škot Andy Murray, ki se je na tem turnirju poslovil v polfinalu, prav proti Wawrinki. Na četrto mesto bo padel Srb Novak Đoković, ki je branil naslov, a nato izpadel že v četrtfinalu. Nadal se je z deseto uvrstitvijo v finale Rolanda Garrosa izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Američanom Billom Tidnom, ki sta se do zdaj kot edina desetkrat uvrstila v finale turnirja za grand slam. Federerju je to do zdaj uspelo v Wimbledonu, kjer je zmagal sedemkrat, Tidnu pa na odprtem prvenstvu ZDA, vendar pred skoraj stotimi leti, zmagal pa je petkrat, medtem ko je Španec dobil vseh svojih deset finalnih dvobojev. Nazadnje leta 2014. Že pred današnjim dvobojem je bil v prednosti Španec, ki je v medsebojnih dvobojih Wawrinko premagal petnajstkrat, izgubil je le trikrat, na peščenih igriščih pa je bilo razmerje v zmagah 5-1. Eden od teh dvobojev je bil tudi leta 2013 v Rolandu Garrosu, takrat je Švicar prišel le do šestih iger, tudi tokrat je osvojil le šest iger. Na strani Wawrinke je bil podatek, da je leta 2015 na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu v finalu premagal prav Nadala, ki je do zdaj tako osvojil že 15 grand slam turnirjev v 22 finalih.

Trenutek, ko se je Rafa zavedal, da je še desetič osvojil Roland Garros. (Foto: AP)

Finalni obračun se je na osrednjem igrišču začel s krajšo zamudo, saj so prireditelji najprej opravili slovesnost z nekdanjim šampionom teniške igre, Brazilcem Gustavom Kuertnom, ki je tako postal član hiše slavnih tega turnirja. Potem sta kandidaturo Pariza za organizacijo olimpijskih iger 2024 predstavila igralka Nicole Kidman in kajakaš Tony Estanguet, nato pa sta svoj trenutek le dobila glavna akterja današnjega finala. Nadal tokrat ničesar ni prepustil naključju, že od prve izmenjave žogic naprej je hitro prihajal do vodstva, potem pa z močnimi servisi in predvsem z enim najmočnejših forehandov na pesku onemogočal nasprotnika. Dobrih 40 minut prvega niza je bilo dovolj za vodstvo z 1:0. Tudi v drugem nizu Španec Švicarju ni pustil dihati, Wawrinka je ob koncu tega niza znova naredil neizsiljeno napako, ko je Nadal napadel ob mreži, ter poslal predolgo žogo izven igrišča. Jeza je bila prehuda, skupil jo je lopar. Ni dolgo trajalo, novih 44 minut je bilo dovolj, da je Nadal vodil že z 2:0, drugi niz je dobil s 6:3 V tretjem nizu je Španec znova hitro napadel, odvzel nasprotniku že prvi začetni udarec in hitro vodil z 2:0. Švicar se je še vrnil v igro, znižal zaostanek na 1:3, nato pa je Španec znova zagospodaril na igrišču. Spet je Švicarju odvzel servis in nato po 40 minutah izkoristil že drugo zaključno žogo na začetni udarec nasprotnika.

Izid, finale:

Stan Wawrinka (3) - Rafael Nadal (4) 2:6, 3:6, 1:6