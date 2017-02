Kraljevska kazen lažnivemu plemiču: nekdanji rokometni as Urdangarin za dobrih šest let v zapor

Inaki Urdangarin in princesa Cristina. (Foto: Reuters)

Šest let in tri mesece zaporne kazni so ob koncu odmevnega sodnega procesa prisodili nekdanjemu rokometašu in kapetanu španske izbrane vrste Inakiju Urdangarinu. Šlo je za "primer Noos", v katerem je plemiča obtožnica bremenila kraje javnih sredstev in preusmerjanja omenjenih sredstev skozi njegov neprofitni inštitut Noos. Urdangarin naj bi od različnih vladnih organizacij uspel izvleči slabih šest milijonov evrov za dela, ki jih inštitut nikoli ni opravil. Po uspešni preiskavi s strani španske davčne policije slednja zdaj zahteva, da Urdangarin nemudoma odide v zapor, plačati bo moral še 512.000 evrov. V preiskavo je bila vključena tudi njegova partnerka princesa Cristina de Borbon, ki je bila oproščena, plačati ša bo morala 265.000 evrov kazni. Oprostili so tudi delegatko Mercedes Coghen, ki je sodelovala v neuspešni kandidaturi Madrida za olimpijske igre 2016, in podžupana Valencie Alfonsa Graua. Urdangarin je bil eden najvidnejših posameznikov španskega rokometa ob izteku tisočletja, ko je nosil tudi kapetanski trak in z reprezentanco osvojil bronasti olimpijski kolajni v Atlanti 1996 in Sydneyju 2000.

Zdaj 49-letni Urdangarin je prek Noos-a dobil denimo več subvencij Balearov in Valencie za ustanovitev kolesarske šole in organizacijo evropskih iger, kar se nikoli ni uresničilo, 114.000 evrov je Noos dobil le za kandidaturo Madrida za pripravo OI 2016. Tožilec Pedro Horrach je junija lani zahtevalcelo 19,5-letno kazen (poleg 980.000 evrov denarne), plemiču pa so v petek prisodili več kot pol manjšo kazen. Več o današnjih dogodkih z Majorke in procesu proti Urdangarinu in princesi Cristini si lahko preberete TUKAJ.