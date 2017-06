Špilak še drugič v karieri do zmage v Švici

Zmagovalec vožnje na čas je bil avstralski specialist za to disciplino Rohan Dennis, ki je bil najboljši že v prologu, tudi drugi dve mesti na stopničkah zadnje etape pa sta zasedla kolesarja ekipe BMC Racing team Švicar Stefan Küng in Italijan Damiano Caruso.

Po letu 2015 je Simon Špilak znova na najvišji stopnički po slavju na dirki po Švici. (Foto: Reuters)

Kolesar iz Tišine Simon Špilak, ki bo naslednji petek dopolnil 31 let, je imel pred uro resnice v Schaffhausnu 52 sekund prednosti pred Carusom, na progi pa je ves čas uspešno nadzoroval položaj. Začel je zelo hitro, bil na devetem kilometru na prvem vmesnem času drugi, za najhitrejšim Dennisom je zaostajal le sedem sekund. A v nadaljevanju na progi, ki ni bila posebej zahtevna, ni tvegal, do konca je nekaj izgubil, a vseeno prišel do petega mesta. Za Avstralcem je zaostal 51 sekund, za Špancem Jonom Izaguirrejem na četrtem mestu je zaostal le nekaj stotink, za Carusom pa štiri sekunde. Na koncu je tako Slovenčeva prednost pred Italijanom znašala 48 sekund, tretje mesto pa je z zaostankom minute in osmih sekund zasedel Nizozemec Steven Kruijswijk.

"Zmage nerad primerjam, a mislim, da sem do letošnje prišel na težji način kot pred dvema letoma," je bil na cilju kot vselej redkobeseden Prekmurec, ki je pred dvema letoma do zmage prišel brez etapne zmage, a tudi brez tako dobre pomoči, kot so mu jo letos nudili kolesarji Katjuše, posebej ob koncu, ko si je na petkovi kraljevski etapi na ledenik Tiefenbachferner praktično tudi zagotovil zmago.

Za Špilaka, ki ima rad spomladanske dirke oziroma dirke, ki ne potekajo v veliki vročini, izogiba pa se tudi večtedenskih dirk, je to 12. zmaga v profesionalni karieri, kako ima rad dirke v Švici, pa dokazuje dejstvo, da je od večdnevnih preizkušenj svetovne serije dobil le še dirko po Romandiji.

Matej Mohorič je z zaostankom dveh minut in 16 sekund v zadnji etapi zasedel 34. mesto, skupno je končal na 58. mestu (+57:46).