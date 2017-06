Špilak za kolesarsko zgodovino

Na cilju je zmagovalec dirke po Švici leta 2015, slovenski kolesar Simon Špilak, za 22 sekund premagal Španca Iona Izagirreja, tretje mesto je zasedel Američan Joe Dombrowsky. V skupnem seštevku ima pred zadnjima dvema etapama 52 sekund prednosti pred Italijanom Damianom Carusom in minuto in pet sekund pred Nizozemcem Stevnom Kruijswijkom.

Etapo je po begu 18 kolesarjev, ki so imeli že več kot pet minut prednosti - najdlje med njimi je najdlje vztrajal Italijan Matteo Trentin, odločil 16 kilometrov dolg vzpon. Ta je imel povprečno 8,6 odstotni naklon, približno sedem kilometrov pred ciljem je naklon znašal celo 13,7 odstotkov. Že na samem začetku vzpona je odpadel nosilec rumene majice Italijan Domenico Pozzovivo, v ospredju je ostalo devet kolesarjev, od tega je imela le Katjuša dva predstavnika, poleg Špilaka še Estonca Reina Taaramaea. Devet kilometrov pred ciljem je odpadel Estonec, po pozdravu s sotekmovalcem pa je napadel Špilak.

Simon Špilak je ponovil uspeh iz leta 2015. (Foto: Reuters)

Najprej je večal prednost, ki je v danem trenutku znašala če več kot pol minute, v samem zaključku sicer malenkost popustil, a vseeno zadržal prednost. "Včeraj sem imel manjšo krizo, danes pa so bile noge odlične. Tudi moja ekipa je delovala odlično, vse je bilo, kot je moralo biti. Do konca sta še dve etapi. Jutri kriterij, v katerem mislim, da bomo nadzorovali položaj, odločitev pa bo padla v kronometru," je po zmagi v italijanščini uradnemu novinarju razložil Špilak, ki je zabeležil 11. etapno zmago v profesionalni karieri in prvo na dirki po Švici.

Kraje nad Söldnem je dirka po Švici obiskala tretjič zaporedoma, toda v pri prejšnjih dveh so se kolesarji povzpeli na leden Rettenbach, kjer je tradicionalni uvod v smučarsko sezono svetovnega pokala. Letos pa cesto nanj prenavljajo, organizatorji pa so se odločili še za daljši in zahtevnejši vzpon.