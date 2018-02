Srbi in Italijani remizirali, Kazahstan z visoko zmago nad Poljsko že četrtfinalist

Tudi druga tekma v "slovenski" skupini A evropskega prvenstva v futsalu se je končala brez zmagovalca. Srbija je na uvodni tekmi remizirala s Slovenijo, zdaj pa še z Italijo. Končni vrstni red skupine bo tako znan po zadnjem krogu, ko bosta igrali še Slovenija in Italija. Prvi nevarni strel je v tretji minuti sprožil Gabriel Lima, toda Miodrag Aksentijević je bil na pravem mestu, tako kot na drugi strani Stefano Mammarella po strelu Marka Perića v isti minuti. Alex Merlim je v peti minuti streljal v Aksentijevića. Srbija je v osmi minuti prišla do lepe priložnosti, ko je Stefan Rakić z bližine žogo poslal v zunanji del gola.

V 11. minuti je Massimo De Luca udaril močno, a naravnost v roke srbskega vratarja. Minuto kasneje je Mladen Kocić žogo poslal v okvir gola, v 13. minuti pa je Fabricio Calderolli iz protinapada lepo zaključil, a je eden od srbskih igralcev žogo izbil v kot. Pet minut pred koncem polčasa je Italija znova udarila preko Marca Ercolessija, z obrambo se je izkazal Aksentijević, še bližje je bil minuto kasneje Dragan Tomić, ki je žogo poslal za las mimo desnega zgornjega kota italijanskega gola. Na drugi strani je Merlim nastreljal srbskega čuvaja gola. V izdihljajih prvega polčasa bi lahko Italijo v vodstvo popeljal Sergio Romano, a je bil ob strelu premalo zbran. V 22. minuti je Gabriel Lima prvič v drugem polčasu na preizkušnjo postavil Aksentijevića, ki je bil zanesljiv. Dragan Tomić je v 23. minuti za las streljal mimo vratnice italijanskega gola. Zatem je Merlim po preigravanju prišel do strela, žogo je poslal v Aksentijevića, srbski vratar se je nato izkazal še nekaj sekund kasneje po strelu Ercolessija.

V 25. minuti je znova udaril Merlim, meril natančno, toda Aksentijević se je izkazal z lepo obrambo. Tako kot tudi nekaj trenutkov kasneje, ko je ustavil močan strel Calderollija. Aksentijević se je spreminjal v zvezdo večera, saj je v 26. minuti ubranil dve lepi italijanski priložnosti. V 30. minuti pa je le padel prvi gol, na veselje številnih srbskih navijačev v italijanski gol. Kocić je udaril s prostega strela, Mammarella je njegov poizkus odbil, do žoge pa je prišel Tomić in jo poslal v gol. Srbsko veselje ni trajalo dolgo, saj je že v 32. minuti Massimo De Luca med nogami Aksentijevića izenačil na 1:1. V 33. minuti je Mammarella ubranil strel Slobodanu Rajčeviću, isti igralec pa je dve sekundi kasneje streljal še čez gol. Do konca tekme je žogo več časa v svoji posesti imela Italija, a je Srbija dovolj dobro stala na igrišču, da njena točka ni bila ogrožena.



Kazahstan z visoko zmago že v četrtfinalu

Kazahstanci, bronasti z zadnjega EP v Srbiji pred dvema letoma, so Poljakom pokazali svojo moč, v prvem polčasu zadeli štirikrat, v nadaljevanju pa so brez težav zadržali prednost. Kazahstan čaka še ena tekma proti Rusiji, a si je že po tokratni visoki zmagi že zagotovil napredovanje v četrtfinale. Poljaki so prva reprezentanca, ki je že odigrala obe tekmi skupinskega dela, s točko proti Rusiji v prvem krogu pa še upajo na napredovanje.

Kazahstan je bil v prvem polčasu boljši tekmec in je tudi zasluženo vodil. Že v prvi minuti je zunanji del gola zadel Aleksandr Dovgan, za njim so v tretji minuti proti poljskemu golu udarili Čingiz Jesenamanov dvakrat in Douglas Junior. Še vedno v četrti minuti so Kazahstanci zadeli po podaji iz kota, žogo je neubranljivo zadel Taynan, ki je bil naknadno vpoklican namesto Lea. V osmi minuti so bili Poljaki najbližje golu v prvem polčasu. Tomasz Kriezel je Kazahstance skušal presenetiti s strelom od daleč, Higuita pa s precej težavami žogo ustavil na golovi črti. V deveti minuti je Michal Kaluža ubranil strel Šeriku Žamankulovu, nemočen pa je bil nekaj sekund kasneje, ko so Kazahstanci izigrali Poljake, Dinmukambet Sulejmenov je na drugi vratnici našel osamljenega Biržana Orazova, ki je žogo potisnil v gol.

V 13. minuti so bili spet nevarni Poljaki, Kriezel je prišel do strela z glavo, Higuita, ki se je vmes nekajkrat priključil napadu, pa je bil na mestu. V 17. minuti je s prostega strela natančno udaril Douglas, toda Kaluža je bil dobro postavljen. V 19. minuti je za Poljsko poskusil Sebastian Wojciechowski, že v naslednjem napadu pa je Poljska obramba spet klonila. Kazahstan jo je spet vrgel iz igre, pod gol se je podpisal Žamankulov. Za piko na i je 29 sekund pred koncem prvega polčasa poskrbel Mikail Peršin, ki je zanesljivo zadel s prostega strela po šestem prekršku Poljakov. V 22. minuti so se Kazahstanci poigravali pred svojim golom, Wojciechowski je eno od podaj uspel pretvoriti v strel, vendar je tega Higuita brez večjih težav ubranil. Zatem je udaril še Artur Poplawski, Higuita pa je bil spet na mestu. V 23. minuti so prvič v drugem polčasu zapretili Kazahstanci, Jesenemanov je z bližine zadel zunanji del gola. Poljaki so še naprej igrali pogumno, v 25. minuti je do zaključnega strela prišel Kriezel, a je meril mimo gola. V protinapadu minuto kasneje je preslabo meril Wojciechowski.

V 28. minuti pa so Poljaki zasluženo zadeli. Dominik Solecki je lepo zadel z voleja. Poljska je še naprej vse stavila na napad, prihajala je do številnih strelov, v 30. minuti pa je vso svoje znanje moral uporabiti Higuita, da je čez gol odbil strel z razdalje vratarja Poljakov Kaluže. V 36. minuti so Kazahstanci prišli še do enega strela z desetih metrov, znova si je žogo nastavil Peršin, toda Kaluža se je tokrat izkazal z obrambo. V naslednji minuti pa so Kazahstanci le prišli do petega gola. Najprej je po podaji s kota Taynan stresel vratnico, odbito žogo pa je z natančnim strelom v gol pospravil Douglas ter postavil končni izid tekme.



EP v futsalu, tretji tekmovalni dan, izida:

skupina A:

Italija - Srbija 1:1 (0:0)

0:1 Tomić 30., 1:1 De Luca 32.



skupina B:

Kazahstan - Poljska 5:1 (4:0)

1:0 Taynan 3., 2:0 Orazov 9., 3:0 Žamankulov 20., 4:0 Peršin 20./10-m, 4:1 Solecki 28., 5:1 Douglas 37.