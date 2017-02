Srebotnikovi in Spearsovi turnir v Dohi

Za Katarino Srebotnik je to 37. zmaga v dvojicah, štiri zmage ima tudi v posamični konkurenci na turnirjih WTA. Slovensko-ameriška naveza je prvi niz dobila s 6:3, v drugem pa je bila dolgo časa v podrejenem položaju. Po zaostanku 0:5 pa je zaigrala sijajno in nadoknadila visok primanjkljaj, v podaljšani igri pa slavila z 9:7. Za zmago sta Srebotnikova in Abigail Spears dobili dobrih 41.000 dolarjev (38.600 evrov).

Srebotnikova je z ameriško soigralko v žep pospravila slabih 39.000 evrov. (Foto: Reuters)

V popoldanskih urah bo na sporedu še finalni dvoboj v posamični konkurenci med Danko Caroline Wozniacki in Čehinjo Karolino Pliškovo.