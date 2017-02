Srebrne puščice predstavile dirkalnik in ekipo za 2017, v kateri je novinec Bottas

Bottas (desno) je novi obraz Mercedesa v sezono 2017. (Foto: AP)

Finec je zamenjava za upokojenega svetovnega prvaka Nica Rosberga, ki je nekaj dni po končani lanski sezoni sporočil, da ne namerava več voziti v tem tekmovanju. Lewis Hamilton in Valtteri Bottas sta danes potegnila pregrinjalo z novega dirkalnika W08, s katerim se bodo v najboljši ekipi zadnjih sezon spopadali s tekmeci in novimi pravili. Prevladujoča barva je srebrna, dirkalnik pa je deloma tudi črn in turkizno zelen.

Prvi je uradno dirkalnik preizkusil Hamilton, ki je z njim odpeljal nekaj krogov, preden sta se z Bottasom postavila obenj za skupinske fotografije. "To je izredno dodelan kos tehnične opreme, najboljši, kar sem jih kdaj videl. Tole še ni bil test, le preizkus, da vidimo, če bolid dobro deluje. A sem imel občutek, da je iz kroga v krog hitrejši," se je nad novim orožjem na stezi navduševal trikratni svetovni prvak.

Bottas se je po dolgih pogajanjih ekipi pridružil šele v začetku leta, potem ko se je Mercedes dogovoril za odhod iz njegove stare ekipe Williams. "Zame je vse novo ... nov dirkalnik, nova ekipa, novi inženirji, nov sotekmovalec. Dolgo sem čakal na priložnost, da se zapeljem z njim. Danes gre bolj za fotografiranje, se pa že veselim testov v Barceloni, da bom lahko bolje razumel vse skupaj," je bil nekoliko skromnejši Bottas.

Vodja ekipe Toto Wolff pravi, da jih je nepričakovano slovo Rosberga presenetilo le v prvem trenutku, potem so zgrabili novo priložnost. "Seveda je bila odločitev nenadna. A ko smo malo pomislili, smo videli, da se odpirajo nove možnosti. Lahko se držiš načela, da zmagovalne ekipe ne menjaš, ali pa izpostaviš, kar je pomembno za prihodnost," pravi Wolff.

Zaradi spremenjenih tehničnih pravil Mercedes opozarja, da njegova premoč zadnjih let morda ne bo več tako samoumevna. "Vsi bomo začeli z ničle. Začenja se novo obdobje, tehnologija bo za vse neznanka, upam pa, da smo mi tisti, ki smo našli čudežno orožje," meni Wolff.