Srebrni Peter bo na brzicah lovil še eno olimpijsko medaljo: Vztrajal bom do Tokia!

Peter Kauzer je na brazilskih brzicah prišel do uspeha kariere in se z zlatimi črkami vpisal v zgodovino slovenskih športnikov na olimpijskih igrah. (Foto: STA)

Tako kot mnogi športniki v poolimpijskih sezonah, je tudi Peter Kauzer sezono začel malce kasneje, tudi zato, ker je svetovno prvenstvo v francoskem Pauu na sporedu šele konec septembra. Prvi cilj sezone bo tako evropsko prvenstvo v Tacnu v začetku junija. "Bolj umirjeno sem šel v pripravljalni ciklus, imel nekaj več prosto, motivacija pa je na vrhuncu. V prvi vrsti delam to, kar rad delam, v drugi vrsti pa je evropsko prvenstvo doma v Tacnu. Rad bi nadaljeval, kot sem zaključil, mislil, da sem sposoben dobro veslati. Potem septembra sledi še en vrhunec sezone, časa je več kot dovolj, osredotočil se bom na ti dve tekmi. Kar se tiče svetovnih pokalov, bom videl, kako mi bo šlo. Zaradi svoje olimpijske kolajne se po sistemu, ki ga imamo, ne rabim potrjevati na tekmah svetovnega pokala in imam zagotovljeni ti dve največji tekmi. Na svetovne pokale bom šel, če bom videl, da mi kaj ne gre, bom kakšno izpustil, da gre kateri od mlajših, ki si jo bo zaslužil," je na novinarski konferenci v Ljubljani pred pričetkom sezone dejal najboljši slovenski divjevodaš.

Zdaj, ko je okusil tudi olimpijsko kolajno, nikakor ne razmišlja o športnem pokoju, pa čeprav prihaja novi rod kajakašev. "Šel bom od leta do leta. Odločil sem se, da bom vztrajal še tri leta, vsaj do OI v Tokiu. Na Japonskem še nisem bil in bi bilo fino iti. Ne bom trdil, da bom zagotovo tam, ampak se bom potrudil in upam, da si bom izboril še četrto možnost na olimpijskih igrah. Če si jo bom izboril, glede na to, kako je v našem športu težko priti na olimpijske igre, si potem tudi hitro konkurenčen za kolajno in s tem bodo pogojeni tudi cilji," je dejal 'Kapsl'. Neuspeha z olimpijskih iger 2008 v Pekingu in 2012 v Londonu je pozabil. "Če se ne bi sprijaznil, kar se je zgodilo v Londonu in Pekingu, v Riu uspeha ne bi bilo. Z užitkom se ozrem nazaj, ampak ne smeš zaspati na lovorikah. Vem, da sem še lahko kos mladim, a kar je bilo, je bilo. Pred mano je nov izziv, z zanimanjem pričakujem naslednje sezone, glede na to, da imam zdaj kolajne z vseh največjih tekmovanj. Pa da vidimo, če mi bo ta mirnost, ki je bila potrebna po osvojitvi kolajne na OI v Riu, prinesla še kaj več. Če bo, bo to samo dodaten plus, ko bom enkrat potegnil črto od svojo kariero," je dejal Kauzer.

Zmagoviti krik Petra na lanski igrah v Riu, ko je izvedel, da je končno osvojil olimpijsko kolajno. (Foto: STA)

Pred novo sezono ni veliko spreminjal, pravzaprav nič. "Čoln imam enak, veslo tudi, načina treninga nisem spremenil, pravijo, da zmagovalnega konja ne zamenjaš. Nekaj zadev sem dodal, za katere menim, da mi bodo koristile. Zdaj malo bolj poslušam svoje telo, grem malo bolj na izkušnje. Veslati znam, fizična pripravljenost pri meni ni bila nikoli vprašljiva. Zdaj tudi nisem več zaletav in mislim, da mi je to lani prineslo uspeh na olimpijadi. Pred mano so domače prvenstvo in SP na progi v Pauu. Na teh progah sem že veslal, cilji so jasni. V Tacnu imam štiri zmage na svetovnih pokalih, imam drugo mesto, tam sem začel osvajanje kolajn na največjih tekmovanjih, tako da možnost napredka je še. V Pauu, če nisem naredil napake, sem vedno zmagal, tako da cilji so visoki, a ne podcenjujem nikogar. Vsak ki bo v finalu, bo konkurenčen za kolajne," cilje za novo sezono razkriva Hrastničan. Zaveda se, da gre tehnika veslanja naprej, da se linije krajšajo, a se prav tako zaveda, da je v svetovnem vrhu, ker imam dobro osnovo. "To je lažje nadgraditi in ni tako težko držati stika z mlajšimi. Pred dvema letoma sem zamenjal čoln, zdaj malo drugače vozim kombinacije, mi vsaj ni dolgčas, a na tak način ohranjam motivacijo. Vse skupaj si moraš pač malo bolj zanimivo narediti," je zaključil kajakaš.