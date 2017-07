Srebrno odličje za ženski kajakaški dvojec na EP

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. (Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenki sta finale začeli s tretjim časom na polovici, v zahtevnih razmerah ob močnem nalivu pa sta nato odlično stopnjevali ritem in se do cilja povsem približali branilkama naslova iz Nemčije. Na koncu je bila razlika 39 stotink, tretji, Poljakinji Anna Pulawska in Beata Mikolajczyk, sta zaostali že dve sekundi. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta tako osvojili srebro, zlato pa Nemki Franziska Weber in Tina Dietze.

Kajakaša Simon Blaževič in Rok Šmit sta danes nastopila v finalu B na 500 metrov in končala na osmem mestu.