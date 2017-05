Štiri od štiri: slovenski odbojkarji premagali Izrael in čakajo na ključni obračun z Belgijo

Slovenci smo še četrto tekmo dobili brez izgubljenega niza. (Foto: Aleš Oblak)

Slovenska prva linija,Tine Urnaut, Alen Pajenk in Tonček Štern je na začetni udarec Dejana Vinčića z bloki in protinapadi poskrbela, da so Izraelci do prve točke prišli šele pri 5:1. Po napadih Alena Šketa so naši odbojkarji vodili že z 9:2. Prednost je še naprej naraščala, v obrambi se je izkazal Urban Toman, v bloku Danijel Koncilja, v napadu pa Štern. Pri vodstvu s 14:5 je selektor Slobodan Kovač v igro namesto Pajenka poslal Saša Štalekarja, razlika pa se je le še povečevala (18:6). Šket je v napadu nizal točko za točko, tik pred zaključkom niza, ko so gostitelji vodili s 23:10, je izraelska klop sicer poizkusila še s prekinitvijo, a je zmaga s 25:11 zanesljivo pripadla Sloveniji.

Nekoliko bolj izenačen je bil začetek drugega niza, v katerem je od Kovačeve udarne postave na igrišču ostal le še podajalec Vinčić, na sprejem je še naprej prihajal prosti igralec Jani Kovačič, medtem ko je v obrambi igral Toman. Po uvodnih 4:4 so Slovenci najprej prišli do prednosti dveh točk (6:4), na začetni udarec Mateja Köka, ki je na koncu prvega niza zamenjal Urnauta, je naša vrsta povedla z 12:8, z dvema asoma Koncilje pa so Slovenci naskok povečali še za dve točki (15:7). Priložnost za igro je dobil podajalec Gregor Ropret, ki je tako kot soigralci, s servisi povzročal preglavice tekmecem ter svoje moštvo popeljal do vodstva z 18:9. Točke z napadoma in blokom je prispeval še Kök, Koncilja je bil v napadu uspešen za prvo zaključno žogo in niz za zmago s 25:14 zaključil z blokom.

Tretji set je Kovač začel z enako postavo kot drugega. Slednja je z dobrimi servisi, borbeno igro v obrambi in uspešnimi protinapadi hitro prišla do visokega vodstva z 8:1. Kök, Štern in Koncilja so z bloki in z napadi po dobrih podajah Ropreta Slovenijo na drugi tehnični odmor popeljali pri 16:5. Nove točke sta vknjižila Šket in Štalekar, Koncilja je dodal dva asa za 20:5. Naši odbojkarji so hitro prišli tudi do prve zaključne žoge pri 24:9. Drugo, za zmago s 25:10, je izkoristil Koncilja.

Izid:

Slovenija - Izrael 3:0 (11, 14, 10)

Postavi:

Slovenija: Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Kök, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Kovačič, Toman, Ropret, Urnaut, Čebulj.

Izrael: Osokin, Milstein, Batchkala, Goldrin, Saada, Zemlianukhin, Finkelstein, Hannoun, Kssel, Libling, Boulkin, Sokolov, Ben-Avner, Dahan.