Svetovni prvak vrača udarec: Tim Gajser prepričljivo slavil na dirki po Patagoniji

Tim Gajser je znova pokazal, zakaj je svetovni prvak razreda MXGP. (Foto: Honda Pro Racing

Za razliko od nemogočih razmer na zadnji dirki v Indoneziji, so motokrosiste v Argentini pričakale odlične tekmovalne razmere. Tim Gajser je potrdil, da so zdravstvene težave mimo in dokazal, da je bilo sedmo mesto v Indoneziji le splet okoliščin. Že v kvalifikacijah je vodil od starta do cilja, kar mu je vlilo dodatno samozavest, ki jo je pred tretjo dirko sezone še kako potreboval. Najbolj sta se mu v kvalifikacijah približala mojstra peščenih prog, Belgijec Jeremy Van Horebeek in legendarni Italijan Antonio Cairoli, ter s tem napovedala odlično dirko.

Gajser je hitrost in dobre občutke s kvalifikacij prenesel tudi na dirko, kjer je blestel v obeh vožnjah. Znova je bil suveren in prepričljiv. V prvi vožnji se je silovito pognal s starta in si privozil nekaj sekund prednosti, ki jih je nato s premišljeno vožnjo ohranjal do konca. Do te dirke vodilni motokrosist v seštevku prvenstva, Italijan Cairoli, je imel v obeh vožnjah obilo težav. Na začetku prve vožnje je kar dvakrat padel in nadaljeval povsem iz ozadja. Napredoval je do devetega mesta in tako izgubil pomembne točke. Po prvi vožnji je Gajser v seštevku prvenstva za točko prevzel vodstvo. Drugo vožnjo je najhitreje začel Belgijec Clement Desalle, Gajser je vozil na drugem mestu. Cairoli je tudi v drugi vožnji padel in ni bil v boju za vrh. Gajser je z izjemno vožnjo stopnjeval tempo in Desalla že po nekaj minutah ujel. Belgijec je moral popustiti pod pritiski Gajserja. Aktualni svetovni prvak je prevzel vodstvo in se odpeljal naprej, v ozadju pa se je vnel boj za drugo mesto, ki ga je v drugi vožnji dobil ruski motokrosist Evgenij Bobrišev. Gajser je postal zmagovalec dirke in osvojil petdeset točk. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva se je po treh dirkah povzpel na vrh in ima deset točk prednosti pred Cairolijem. Drugo mesto je na dirki osvojil Belgijec Van Horebeek, tretje pa Gajserjev sotekmovalec pri Hondi, Rus Evgenij Bobrišev.

"Za mano je perfekten vikend, zelo sem vesel, kako se je vse skupaj razpletlo. V drugi vožnji sem se moral za zmago bolj potruditi. Pripravil sem napad, prevzel vodstvo in zmagal. Hvala očetu in celotni ekipi," je zadovoljno razlagal Gajser.

Motokrosiste čaka prost vikend, naslednja dirka svetovnega prvenstva MXGP bo v Mehiki.

Rezultati dirke MXGP:

1. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Jeremy Van Horebeek (Bel), 3. Clement Desalle (Bel)

2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Evgeny Bobryshev (Rus), 3. Jeremy Van Horebeek (Bel)



Skupno v SP 3/19:

1. Tim Gajser (Slo) 106 točk, 2. Antonio Cairoli (Ita) 96, 3. Clement Desalle (Bel) 91