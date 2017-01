Svetovni prvaki premagali slovenske rokometaše, ki so prikazali borbeno predstavo in drago prodali svojo kožo

Veselin Vujović je na minulih olimpijskih igrah slovensko reprezentanco popeljal do odličnega šestega mesta. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenija se je pred 4000 gledalci v Toulousu predstavila v lepi luči, v dvoboju proti aktualnim svetovnim prvakom in olimpijskim podprvakom je drago prodala kožo. Večji del tekme je bila povsem enakovredna papirnatim favoritom na bližnjem svetovnem prvenstvu v Franciji, v 48. minuti pa so si Slovenci celo priigrali dva gola prednosti (22:20). Sedem minut pred koncem dvoboja so jih Francozi ujeli in izenačili na 25:25, v prelomnih trenutkih dvoboja pa je bilo več preudarnosti na strani gostiteljev, pri katerih je bil še posebej razpoložen Kentin Mahe s 13 doseženimi goli. "Moji varovanci se enostavno ne smejo več zadovoljiti z minimalnimi porazi proti velikim ekipam, temveč se morajo naučiti, da jih tudi premagajo," je bil po tekmi jezen slovenski selektor Veselin Vujović in dodal: "Večji del tekme smo nadzorovali tekmece, nato pa v prelomnih trenutkih dvoboja sprožili nekaj strelov iz neizdelanih položajev, ki so nas na koncu stali zmage. Sodnika sta bila pristranska, a to je na takšnih tekmah povsem razumljivo. Upam, da se bodo moji varovanci iz današnjega poraza kaj naučili, to bomo videli že v nedeljo v Montpellieru ali pa na samem svetovnem prvenstvu. A vedeti morajo, da v končnicah ne potrebujemo junakov, temveč disciplinirano in odgovorno igro. Le v tem primeru bomo napredovali, v nasprotnem primeru bomo v resnih težavah."

"Predstavili smo se v lepi luči. Večino tekme smo igrali po dogovoru, obramba je bila na visoki ravni, še vedno pa so malenkosti, ki jih moramo popraviti. V končnici dvoboja smo naredili nekaj neizsiljenih napak, po njih smo prejeli nekaj lahkih golov. Izgubili smo, a za to obdobje smo prikazali kar dober rokomet in gremo optimistično naprej," je po tekmi dejal Marko Bezjak. V slovenski reprezentanci so po štiri gole dosegli Nik Henigman, Jure Dolenec in Bezjak, Gašper Marguč je dosegel tri, Vid Kavtičnik, Blaž Janc, Darko Cingesar, Matej Gaber in Miha Zarabec po dva, Tilen Kodrin in Borut Mačkovšek pa po en gol. Matevž Skok je zbral dve, Urh Kastelic pa šest obramb.

Na današnji tekmi je močan udarec v mišico prejel Miha Zarabec, tako da je njegov nastop na nedeljski tekmi v Montpellieru pod vprašajem. Za Slovenijo je bila to druga pripravljalna tekma pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. in 29. januarjem v Franciji. Na svoji prvi pripravljalni tekmi v Brežicah je visoko premagala Savdsko Arabijo z 31:19, tretjo pripravljalno tekmo pa bo igrala v nedeljo, ko se bo v Montpellieru znova pomerila s Francijo. Tekma se bo začela ob 17. uri. Slovenija bo v prvem delu svetovnega prvenstva igrala v Metzu, kjer se bo pomerila z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Španijo.

Izid:

Francija - Slovenija 29:27 (13:13)