Tamara Mavsar se vrača v Krim Mercator

Levokrilna igralka Tamara Mavsar je pred selitvijo v Makedonijo v najtrofejnejšem slovenskem ženskem rokometnem klubu igrala od leta 2001, poprej pa se je z rokometom spoznavala na osnovnošolski interesni dejavnosti v Logatcu. Za različne selekcije krimovk je zabila prek 2400 zadetkov, s 17 leti pod vodstvom Marte Bon prvič zaigrala v Ligi prvakinj, s trdim delom pa si prigarala tudi kapetanski trak. V dresu krimovk so jo odlikovale zanesljivost in raznovrstnost v napadu ter borbenost in nepopustljivost v obrambi. "Izredno sem vesela, da se vračam v ekipo Krima Mercatorja. Po eni strani je bila odločitev lahka, po drugi spet ne. Prednost Vardarja je bilo zagotovo dejstvo, da ima najvišje cilje v ligi prvakinj. Z ljubljanskim klubom bo te v trenutni situaciji težje doseči, a vidi se, da se vsi, ki delajo v klubu, izjemno trudijo, da bi temu bilo tako. Ljubljanska ekipa bo v prihodnji sezoni mlada, a izredno motivirana. Upam, da se bomo uspeli prebiti čim dlje. Rada bi še dodala, da sem Vardarju izjemno hvaležna za izkušnjo, ki mi jo omogoča. Sezona še ni končana, domov se želim vrniti z evropsko lovoriko," je za uradno spletno stran ljubljanskega rokometnega evroligaša dejala Tamara Mavsar.





Tamara Mavsar (Foto: Damjan Žibert)

Pri Krimu Mercatorju bosta v prihodnji sezoni zaigrali tudi Črnogorka Jelena Despotović, do konca sezone članica madžarskega Debrecena, in Ukrajinka Olga Perederij, ki prihaja iz slovaških Michalovcev. Sodelovanje s klubom so v preteklih tednih podaljšali tudi trener Uroš Bregar ter štiri pomembne članice ekipe v tej sezoni, Elizabeth Omoregie, Alja Koren, kapetanka Miša Marinček in Hrvatica Aneta Benko.