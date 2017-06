VIDEO: Tänak na Sardiniji dočakal svoj trenutek: Estonec do premierne zmage v WRC

Ott Tänak je na 73. dirki dočakal prvo zmago v svetovnem reli prvenstvu. (Foto: AP)

Čeprav velja Ott Tänak za hitrega in odločnega voznika, ki ne dela neumnih napak, se mu je doslej zmaga na 72 nastopih izmuznila. Dočakal jo je v 73. nastopu, ljubitelji relija pa bodo lahko odslej simpatičnega dirkača iz Estonije upoštevali tudi kot zmagovalca dirk na najvišji ravni in ne le kot voznika, ki je imel večkrat precej smole. Zelo blizu zmagi je bil že lani na Poljskem, ko je vodil do nekaj kilometrov pred ciljem, potem pa je predrl pnevmatiko in sanje o prvi zmagi v karieri so splavale po vodi. Dosanjal jih je danes, ko je bil dovolj zbran na zadnjih štirih hitrostnih preizkušnjah relija po Sardiniji. V vodstvo se je Estonec prebil predzadnji dan relija, potem ko je napako naredil Hayden Paddon. Novozelandec je zapravil prvi položaj, ko je zapeljal v jarek in svojega Hyundaija preveč razbil, da bi še lahko upal na konkurenčno nadaljevanje.

A povsem brez težav ni bil niti Tänak. Danes je v predzadnji hitrostni preizkušnji vozil napol na slepo, saj je njegova Fiesta med dirko dobila luknjo, skozi katero je v voznikov prostor vdiral prah. Ker Tänak ni več dobro videl, je v enem od zavojev zgrešil cesto in za nekaj sekund obtičal, a potem nadaljeval. "Nič se ni videlo. Preprosto sem zgrešil ovinek, ker je v kabini povsem prašno. Nujno moram najti to luknjo," je bil kar malo nervozen pred zadnjim "brzincem" Estonec. Takrat je imel še 18 sekund naskoka pred Latvalo, Finec je sicer zadnjo HP, "power stage", ki prinaša še dodatne točke (dobil ga je Finec Esapekka Lappi), končal pred njim na petem mestu, vseeno pa se je prednost stopila le za šest sekund. Ostalo jih je še 12, kar je bilo dovolj za prvo zmago Estonca.

"Neverjetno, sploh ne vem, kaj naj rečem. Res se počutim fantastično. A za nami je odličen konec tedna, končno se pozna trdo delo v sezoni. Upam, da bo ta zmaga prva od mnogih, zdi se mi, da imamo dobro ekipo in močan avto," je bil po slavju zadovoljen Tänak. Svetovni prvak Sebastien Ogier je tokrat ostal v senci estonskega sotekmovalca pri Fordu, kar je bila predvsem posledica velike izgube časa po menjavi pnevmatike v drugi etapi. S petim mestom pa je vseeno brez večjih težav obdržal skupno vodstvo v SP. Ogier ima po Sardiniji 141 točk, Neuville je drugi s 123, tretji je zdaj Tänak s 108, a ima le točko naskoka pred Latvalo. Sezona se bo nadaljevala z relijem po Poljski med 29. junijem in 2. julijem.

Izidi:

1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Ford Fiesta RS) 3:25:15,1

2. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (Fin/Toyota Yaris) + 12,3

3. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Bel/Hyundai i20) 1:07,7

4. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota) 2:12,9

5. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Fra/Ford Fiesta RS) 3:25,3

6. Johu Hänninen/Kaj Lindström (Fin/Toyota) 3:38,5

7. Mads Oestberg/Ola Floene (Nor/Ford Fiesta) 6:31,8

8. Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger Synnevaag (Nor/Citroen C3)

8:07,8

SP skupno:

dirkači:

1. Sebastien Ogier (Fra/Ford Fiesta) 141

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai i20) 123

3. Ott Tänak (Est/Ford Fiesta) 108

4. Jari-Matti Latvala (Fin/Toyota Yaris) 107

5. Dani Sordo (Špa/Hyundai i20) 72

6. Elfyn Evans (VBr/Ford Fiesta) 53

7. Craig Breen (Irs/Citroen C3) 43

8. Hayden Paddon (NZl/Hyundai i20) 33

konstruktorji:

1. M-Sport Ford 234

2. Hyundai 194

3. Toyota 143

4. Citroen 97