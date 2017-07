Temna stran Wimbledona: Čehinji Barbori Strycovi in njeni družini neznanec grozil s smrtjo

Na odprtem prvenstvu Velike Britanije v Wimbledonu so bili odigrani dvoboji 2. kroga v obeh konkurencah, tako moški kot ženski, a tisto, kar je zaznamovalo včerajšnji dan na in ob "sveti travi", je nekaj, kar se ne bi smelo dogajati niti v najhujši nočni mori.

Češka teniška igralka Barbora Strycova je že drugi tekmovalni dan na OP VB v Wimbledonu doživela velik šok. (Foto: AP)

Češka teniška igralka Barbora Strycova je, kot poročajo otoški mediji, po prekinitvi dvoboja zaradi dežja proti Paragvajki Veronici Capedi Royg doživela velik šok, po tem ko se ji je pri vhodu v tunel, ki vodi proti garderobam, približal neznanec in ji zagrozil s smrtjo v kolikor ne bo premagala svoje tekmice. Podobnih groženj je bila deležna tudi Barborina družina. "Veliko denarja sem vložil v ta dvoboj, natančneje v tvojo zmago. Bolje bo zate in tvojo družino, da premagaš nasprotnico. V nasprotnem bom našel tebe, tvoje družinske člane in vas ubil," je bil jasen in glasen za zdaj še neznan moški. Dogodek je simpatična Čehinja že prijavila organizatorju tekmovanja.



Po vrnitvi na igrišče je trenutno 20. igralka sveta Strycova uspešno prestala drugo preizkušnjo na turnirju ter z rezultatom 6:3, 6:3 ugnala Paragvajko Capedo Royg.